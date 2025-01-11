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4隻黑天鵝亂飛 專家示警美股恐暴跌2成

2025/01/11 20:51

專家示警，未來3至6個月內，美股可能會大跌。（彭博）專家示警，未來3至6個月內，美股可能會大跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大避險基金-橋水基金（Bridgewater）前高管示警，市場對AI產業有根本性誤解，AI將取代工作機會，從而損害收入成長和支出，再加上房地市場處境艱難等3大不力因素，未來3至6個月內，美股可能會大跌20%。

《商業內幕》報導，橋水基金（Bridgewater）前高管、Unlimited Funds 創辦人艾略特（Bob Elliott）說，投資人已經將最好的情況納入價格之中，市場認為標普 500 指數的預期獲利成長率為 17%，2025 年美國 GDP 增速則為 2.2%。

他稱，這些高期望可能會導致失望，當數據最終低於人們的預期時，就會導致價格回調。特別是隨著獲利成長預期的提高，以及本益比逼近自網路泡沫和 2021 年市場高點以來從未見過的水，股市尤其脆弱。

艾略特表示，我們看到預期非常高，現實卻不像預期那麼樂觀，這種情況會引發修正，並可能在未來3到6個月內發揮作用，股市短期內就會下跌 20%。

艾略特解釋，投資人對AI有一個根本性的誤解，即使它確實達到預期，但AI也會取代工作機會，從而損害收入成長和支出。他認為，如果企業透過AI實現任務自動化，並僱用更少的工人來提高生產力降低成本，那麼推動經濟成長的消費者活動可能會急劇減少。

艾略特稱，AI炒作並不是股市缺乏現實基礎的唯一訊號。房地產市場仍然處境艱難，房屋建設作為經濟動能的先行指標，一年多來一直在下降，從 2024 年下半年開始，下降尤為明顯。另外，隨著一些受疫情影響的政府支出放緩，商業投資也正在枯竭。

最後，艾略特說，即使沒有廣泛採用人工智慧，勞動市場也會面臨挑戰。2024 年下半年，黃金年齡工人（即年齡在 25 歲至 54 歲之間的勞動力）的比例也有所下降。

儘管艾略特並不認為這些指標預示著未來將出現全面衰退，但投資人應謹慎行事，避免陷入過高的期望。

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