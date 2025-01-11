東升西降淪笑柄！川普1.0與2.0上證竟原地踏步 道瓊狂飆逾1倍

中國經濟委靡不振，股匯雙崩。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對經濟慘不忍睹，習近平在2025年新年第一天又在黨媒發文重提「東升西降」，殊不知這個論述已成為笑柄。以股市觀察，8年前川普將上任的2017年1月10日，上證指數收3161點，8年後川普2.0回歸之際，2025年1月10日收3168點，幾乎原地踏步；同期間，道瓊工業指數則從1萬9855點飆至4萬1938點，漲幅超過1倍，狠狠打臉習的「東升西降」之說。

川普1月20日將上任，對中關稅大棒即將出手，勢必令中國經濟雪上加霜，造成中國近期陷入股匯債三崩窘境。其中，人民幣在開年後貶不停，在岸離岸通通走貶，中國人行（央行）忙的手足無措。

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人行9日發布公告稱，15日將在香港發行總值600億人民幣的離岸人民幣央行票據，抽走這麼龐大的資金，提高那些想做空離岸人民幣的成本，使得離岸人民幣隔拆利率一度飆升至8%左右，盼穩住離岸人民幣匯價。不過，此舉也等於是打臉人民幣國際化的政策，規模變小，國際化道路收窄。

有關債市部分，由於投資人押注中國將積極推出寬鬆政策，以重振疲軟經濟，加上避險資產的強勁需求推動下，資金大舉轉進國債，造成公債殖利率（債券殖利率與價格呈反向關係）一路崩跌。

這讓中國人行又陷入兩難，竟在周五（10日）無預警宣布暫停購買國債，企圖穩住人民幣及公債殖利率「雙崩」困局，也讓之前宣示購國債的行動成為最短命的新政。

除了人民幣、債券殖利率雙雙走跌外，A股也委靡不振。2025年一開年A股就欲振乏力，1月10日收在3168.52點，今年迄今跌掉5.36%。對比2017年1月10日川普上任前，當時上證指數收3161點，指數與8年前幾乎沒變。對於上證指數再度退守3200點，迄今沒見到中國國家隊有出手救市的打算。

道瓊工業指數8年來上漲1倍多。（路透）

反觀道瓊工業指數則是大幅飆漲。2017年1月10日川普上任前，道瓊工業指數收1萬9855點，2025年1月10日在川普2.0即將回歸之際，道瓊工業指數已飆至4萬1938點，漲幅超過1倍，狠狠打臉習近平的「東升西降」之說。

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