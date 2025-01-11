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台積電公布超狂2024營收！外媒揭每日進帳逾79億秘密

2025/01/11 16:00

台積電（2330）10日公布2024年營收新台幣2兆8943億800萬元，締造歷史新高紀錄。（法新資料照）台積電（2330）10日公布2024年營收新台幣2兆8943億800萬元，締造歷史新高紀錄。（法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）10日公布2024年1至12月年營收新台幣2兆8943億800萬元，年增33.9%，締造歷史新高紀錄，並超越財測年增近30%的目標，外媒對此進行換算，若除以365日，約等於每日進帳新台幣79億2980萬8219元，並揭露台積電為何能如此賺錢的秘密。

台積電日前公布2024年12月營收為新台幣2781.63億元，月增0.8%、年增57.8%，寫單月歷史次高；第4季營收新台幣8684.61億元，超越財測高標，季增14.32%、年增38.84%，創單季歷史新高；全年營收新台幣2兆8943億800萬元，年增33.9%，締造歷史新高紀錄，並超越財測年增近30%的目標。

外媒《Diari ARA》指出，Counterpoint Research 副總監Brady Wang表示：「台積電從AI的強勁需求中，受益匪淺。」

目前市場大致上是以7奈米作為分水嶺，包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。

巴塞隆納管理學院（UPF）金融市場碩士學位教授布倫（Xavier Brun）表示，台積電「實際上是唯一能夠製造」較小晶片的企業，且台積電為代工廠，也因此這給了台積電兩個極大競爭優勢，1是累積了足夠的專業知識，使自己成為最佳製造商，其次是蘋果等巨頭非常可靠的供應商。

布倫說：「台積電的競爭對手是英特爾或三星，他們也生產自己的晶片，也因為這樣（上述原因），像蘋果這樣的企業還是更喜歡台積電。」布倫解釋，英特爾曾經是地球上最好的製造商，儘管比台積電早入行，現在已經落後。

但是布倫也點出，台積電有1個問題，那就是「地緣政治」。台積電絕大部分生產都在中國長期以來覬覦的台灣，同時，台灣又是個受到地震和海嘯威脅的島嶼，因此近年來，美國利用外交手段來保障台積電（該公司為美國提供關鍵微晶片）的安全，並要求在其境內進行投資。

近年台積電除了在美國設廠之外，還在日本、德國建廠，布倫推測，未來5年，台積電計畫的投資將接近西班牙GDP的10%，約1500億歐元（約新台幣5.1兆元）。

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