降息恐落空！道瓊暴跌近700點 台積電ADR逆勢收紅

週五美股收黑。（美聯社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週五因熱絡的就業報告打壓投資人對聯準會（Fed）今年進一步降息的預期，主要股指均下挫。道瓊工業指數暴跌696.75點、1.63%，那斯達克和標普500指數分別下跌1.63%、1.54%，費城半導體指數下跌2.42%，台積電ADR逆勢上漲0.6%，收在208.37美元。將於15日公布的消費者物價指數將是最受關注的通膨指標之一，如果高於預期，可能會引發進一步的市場波動。

綜合外媒報導，美國12月新增就業人數25萬6000個，遠超出經濟學家預期的16萬個。勞工部月度就業報告顯示，失業率從4.2%降至4.1%。美國10年期公債殖利率在就業報告發布後飆升至2023年底以來最高。

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富國銀行投資研究所高級全球市場策略師雷恩表示，至少這對經濟是好消息，但對市場來說卻不是。市場認為聯準會在1月稍晚的會議上維持利率不變的可能性為97%，根據聯邦基金期貨交易，他們現在認為央行也將在3月會議上維持利率不變。根據芝商所FedWatch工具的數據，就業數據公佈後，3月降息的可能性降至25%左右。

如果利率飆升，導致投資者變得更加保守，成長型股票可能因此受影響，晶片製造商輝達週五股價下跌3%，AMD和博通分別下跌4.8%和2.2%。

道瓊工業指數下跌696.75點或1.63%，收報41938.45點。

標普500指數下跌91.21點或1.54%，收在5827.04點。

那斯達克指數下跌317.25點或1.63%%，收19161.63點。

費城半導體指數下跌124.88點或2.42%，收5037.47點。

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