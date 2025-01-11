好到爆表！美12月新增就業25.6萬人 Fed降息機率掛零

首次上稿 1-10 22:46<br>更新時間 1-11 05:57

聯準會本月降息的可能性幾近零。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部公布，去年12月新增非農就業人口25.6萬人，從11月21.2萬人上升，遠高於經濟學家預測的16萬人，失業率4.1%，意外低於預期及上一月的4.2%，相關數據令人對聯準會（Fed）進一步降息的可能感到質疑。

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該報告為過去一年美國的就業狀況劃下句點，儘管2024年就業市場不穩定，有時出現是否即將陷入衰退的疑問，但每一月皆呈現就業成長。隨著聯準會思考其接下來的貨幣政策之際，2024年最後兩個月的數據顯示，美國勞動市場仍然運作強健。

12月的時薪成長月增0.3%，雖低於11月的0.4%，但符合預期；年增3.9%，從11月的4%下滑且低於預期，顯示薪資通膨至少在物價通膨上的重要性下降。每週平均工時穩定維持在34.3小時。

與此同時，勞動參與率62.5%，與11月持平，包含找不到合適工作而停止求職的怯志者（discouraged worker）以及兼職勞工，就業不足率降至7.5%，較11月下降0.2個百分點，並創2024年6月以來最低點。

華爾街日報報導，這是美國勞動市場已從去年中旬的重挫中恢復，甚至可能獲得動能的最新跡象。然而該就業報告也為聯準會在本月28、29日政策會議上的降息行動關上大門，並降低3月降息的機率。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）說，「最重要的是經濟狀況良好，成長非常強勁，勞動市場仍是充分就業」；對於未來的降息步伐，「必須非常謹慎耐心，並高度依賴經濟展望」。富國銀行首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）也表示，該就業報告顯示美國勞動市場的穩健，「這是很傑出的一年，現在的勞動市場比2023年更加平衡」。

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