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TikTok禁令案美最高法院1/12審理 中美科技戰火再升溫

2025/01/11 06:19

美國最高法院將於當地時間週五開庭，審理TikTok禁令案。（美聯社資料照）美國最高法院將於當地時間週五開庭，審理TikTok禁令案。（美聯社資料照）

首次上稿 1-10 23:53
更新時間 1-11 06:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院將於當地時間週五（12日）開庭，審理TikTok的禁令案，這項禁令要求TikTok在1月19日前出售，或全面停止在美國的營運，否則將面臨封禁。這場官司牽涉美國憲法第一修正案的言論自由，與國家安全之爭，結果備受矚目。

綜合外媒報導，TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）聯合部分用戶提起訴訟，認為禁令侵犯言論自由，且對1.7億美國用戶和依賴該平台的創作者影響巨大。然而，美國司法部則堅稱TikTok由中國企業控制，可能用於蒐集美國用戶數據，威脅國家安全。司法部進一步指出，這項禁令針對的是平台的控制權，而非內容本身，並建議TikTok可以透過擺脫中國控制來繼續在美國運營。

除了美國內部的數據安全問題，此案更反映出中美科技競爭的激化。據《BBC》報導指出，TikTok作為一個全球熱門的社群媒體平台，其被封禁可能帶來的影響遠超出美國國內。除了創作者生計可能受到重創外，也可能進一步讓其他社交媒體巨頭，如YouTube和Instagram壟斷市場，對創作者生態造成衝擊。

目前，最高法院的審理結果備受關注。若禁令生效，TikTok的美國業務將不得不關閉，而許多依賴該平台的內容創作者，也將面臨生計困境。這場審理結果，不僅攸關美國用戶的言論自由，也將深刻影響全球社群媒體的未來格局。

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