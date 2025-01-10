萬泰集團去年營運亮眼 強化ESG資助泰緬邊境

萬泰集團總裁張銘烈在公司績效持續提升之下，同步推動ESG策略進度，支持泰緬邊境改善教育環境。（萬泰科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕萬泰集團去年營運博得亮眼成績，連接線廠萬泰科（6190）受惠於高階傳輸線出貨暢旺，去年12月、第4季營收寫同期新高，全年業績登上歷史次高，萬旭（6134）12月、第4季皆創4年同期新高，全年營收達近3年高點，集團總裁張銘烈在公司績效持續提升之下，同步推動ESG策略進度，支持泰緬邊境改善教育環境。

萬泰科去年12月營收6.41億元，月減13.4%、年增32.6%，整體第4季營收20.7億元，季減5.99%、年增37.63%，2024全年營收81.39億元、年增24.34%。

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萬旭（6134）12月營收1.4億元，月增3%、年增67.3%，整體第4季營收4.02億元，季減12.98%、年增58.26%，2024全年營收15.6億元、年增39.43%。

張銘烈指出，萬泰集團秉持著ESG企業社會責任及永續精神，積極支持國內外各項公益活動，繼往年提供泰北孩童孝心獎資助外，去年第4季底進一步攜手當地的邊境行動協會，合作舉辦「緬甸流離孩童夢想堅持運動會」，共有8所學校近500位師生參加。

張銘烈有感於泰緬邊境過去歷經疫情與政變衝突，數十萬緬甸人民被迫流落異鄉，觀察邊境行動協會持續培育當地教師，攜手當地社群為孩童辦學，但緬甸移工孩童所就讀的學校仍然長期資源不足，因此決定資助30萬元協助當地舉辦運動會與購買競賽用品，未來將持續在當地為教育貢獻綿薄之力。

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