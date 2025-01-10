連8個月追過通膨！去年前11月實質總薪資年增1.99％、增幅6年最大

去年前11月總薪資為6萬985元。示意圖。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕薪資成長追過通膨！主計總處今公布去年1至11月總薪資6萬985元、年增4.22%；剔除物價因素後，1至11月實質總薪資年增1.99%，為近6年最大增幅，從去年4月以來已連8個月薪資成長速度追過通膨。

根據主計總處調查，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6401元、年增2.75%，經常性薪資中位數3萬7230元、年增3.27%；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均6萬985元、年增4.22%。

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扣除物價漲幅後，1至11月實質經常性薪資為4萬3076元、年增0.55%，實質總薪資5萬6614元、年增1.99%，皆為6年來最大增幅。

主計總處副處長譚文玲表示，主要是廠商調薪及增加發放獎金，使得薪資成長速度超過通膨。

另，去年1至11月受僱員工平均845.3萬人、年增3.1萬人，其中，工業部門續減0.56%、服務部門增加1.02%；就各行業別觀察，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.6萬人及1.1萬人最多，營建工程與批發及零售業亦增1萬人，製造業則年減2.9萬人。

譚文玲表示，去年11月製造業受僱員工人數其實增加了5000人，不過與前一年同期比還是減少1萬人左右，主要仍集中在傳統產業。以趨勢來看，製造業受僱員工人數減幅最大是在2023年下半年至2024年上半年，最近半年已慢慢收斂。

從加班工時來看，去年11月製造業與電子零組件業加班工時，分別為17.4小時與26.2小時，分別為8年與44年次高，皆僅次於去年10月。

譚文玲說，除人工智慧應用持續發展、成長動能維繫外，12月為歐美消費旺季，台灣出口表現暢旺，也帶動加班工時維持在高檔，照目前情況來看，動能有望延續到12月。

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