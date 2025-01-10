台化洪福源：中國產能過剩 低價搶單是新常態

台化董事長洪福源表示，營運主軸靠差異化。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台化董事長洪福源指出，中國的崛起，過剩的產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至於新能源、半導體都普遍存在，短時間不容易解決，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態，未來營運主軸要靠「差異化」。

洪福源表示，2016年台化就認知市場寛鬆需要面對，提出「差異化」的觀念，這些年用這個主軸推動營運轉型，2020、2021兩年塑膠部門創造極大的利益。

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他指出，今後不論巿場如何變化，「差異化」仍是經營的主軸，不再追求全產全銷量能的突破，放棄紅海巿場、差異化成效不彰的產業，2025年持續推動「差異化」，依然是產品高值化、品質穩定、配合認證、交期及售後服務到位，但是要增加「營業員素質」差異化，多年來推動的「Solution」、「Total solution」，需要營業員素質再提升。

針對首季營運，洪福源則說，今年1月美國川普總統上任後，市場擔心不確定因素多，美國會不會通膨再起？中美關稅貿易戰是否加劇，是否延伸到美國的其他幾個外貿逆差地區，如歐盟、墨西哥、越南等，而中國自去年第四季起多項的貨幣及財政措施是否有效？這些都需要觀察。

他認為，市場一般判斷市況會比2024年改善，預估台化1月及第一季營收因農曆春節關係，比去年12月及第四季減少，不過第二季即會有所改善。

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