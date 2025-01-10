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長榮航2024年12月營收首度破200億 全年營收創新高

2025/01/10 15:50

長榮航2024年全年營收創新高。（長榮航提供）長榮航2024年全年營收創新高。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空2024年12月合併營收達200.54億元，年增率為6.99%，客運營收達126.42億元，年增率為0.24%，貨運營收達53億元，年增率為25.79%，2024年全年營收達2210.09億元，年成長10.31%，單月營收及全年度營收皆創下歷史新高。

長榮航空表示，農曆春節旺季區間的澳洲、東北亞及東南亞等旅遊航線，整體訂位率皆已超過95%，歐美航線也超過80%，且訂位率仍持續成長。

2024年12月客運營收方面，因耶誕節及新年效應帶動歐美長程航線訂位量，載客率達85%以上；東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近90%。東南亞方面則因泰國免簽政策及馬來西亞、新加坡傳統旺季，加上美洲轉機至東南亞客量增加，載客率達85%以上。

貨運方面，長榮航空指出，各市場出口需求暢旺，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾、虛擬貨幣挖礦機與電子品及大陸電商等貨源皆維持成長趨勢，另回應聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收維持穩健表現。

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