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三集瑞去年營收創歷史新高 AI應用占比近3成

2025/01/10 15:00

三集瑞-KY去年營收創歷史新高，AI應用占比達3成。圖為董事長林伙利。（資料照）三集瑞-KY去年營收創歷史新高，AI應用占比達3成。圖為董事長林伙利。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）今日公告去年12月營收1.6億元、年增率達14%；累計2024全年營收22億元、年增37.98%，寫下歷史新高紀錄，其中高毛利的AI、車用、伺服器應用產品的出貨量與營收占比也來到新高，可望明顯挹注三集瑞獲利表現。

在AI浪潮驅動下，三集瑞2023年即展開AI相關應用佈局，提供AI GPU OAM模組所需電感產品，訂單延續至2024年，得推升三集瑞全年度AI、車用、伺服器應用領域占比近30%。

三集瑞-KY指出，今年將維持搶攻AI商機策略，瞄準輝達（NVIDIA）正值新一代GB200產品世代交替之際，針對未來AI世代伺服器市場需求，開發出高客製化、高集成與高效能電源模塊電感產品，並已有5-6件AI應用新產品進入送樣階段，預期新品效益可望自今年下半年開始發酵並延續至2026年，有助三集瑞2025年營運穩健走揚。

此外，因應Intel與AMD各自新一代伺服器平台Birch Stream與Genoa的電源供應架構，均已確定使用跨電感穩壓器（TLVR）方案下，三集瑞也已開發出對應CPU電源系列的一體成形式TLVR電感產品，並已自2024年第四季開始小批量交貨，居業界領先群之列，預計最遲今年第二季起即可見逐漸放量出貨，除有助進一步推升在AI應用市場的領先群地位，更將大幅度擴展在伺服器領域的市場佔有率。

三集瑞指出，未來不論是傳統或是AI伺服器，運算功能與速度都將持續向上升級，功耗也增加，對於電感的規格、效率與穩定度也趨嚴格，以 Intel預訂3月推出的Birch Stream伺服器平台為例，在CPU功耗提升約50%下，電感用量將會增加約50-70%、AI伺服器則會更高，在新一代伺服器平台已確定使用單價多出一般電感數倍的TLVR電感產品下，將帶動產品平均售價（ASP）拉高，毛利率也優於現有產品。

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