LTN經濟通》切斷他國海底電纜 中國是慣犯？

根據研究機構Dgtl Infra數據，全球有約450個海底電纜系統，總長度超過85萬英里，承載了全球超過95%的數據流量。示意圖（路透資料照）

全球450條海底電纜 承載95%數據流量

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕海底電纜主要的功能是電信或電力傳送，是網路的重要支柱，在全球通訊和國際安全中扮演著至關重要的角色，因此做為全球網絡的命脈，不只台灣，各國都將其視為國家安全的重要關鍵基礎設施，如何保護海底電纜成為各國必須解決的重大課題。

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根據研究機構Dgtl Infra數據，全球有約450個海底電纜系統，總長度超過85萬英里，承載了全球超過95%的數據流量。然而從俄羅斯到中國及其他國家與組織，近期多起事件顯示著，這關鍵基礎設施正成為地緣政治緊張局勢中的目標。

海巡署、中華電信1月4日證實，我國位於基隆港外海的國際海纜遭喀麥隆籍「順興39號」（Shunxin 39或Shunxing 39）貨輪拖斷，外界質疑這是中國權宜船「掛牌肇事」，此事件也引發台灣輿論討論。

據了解，2023年2月，兩條服務馬祖的海底電纜遭破壞，導致通訊中斷數週，島上1萬4000居民無法上網。

其實各國也都會出現同樣問題，去年11月中旬，波羅的海兩條關鍵通信電纜接連遭到破壞。其中1條是連接德國與芬蘭的C-Lion 1海底電纜，另1條則連接瑞典與立陶宛的Arelion電纜。

《德國之聲》指出，當時中國貨船「伊鵬3號」恰好在相關區域航行，因此成為懷疑對象，但後來瑞典檢方要求登上中國貨船「伊鵬3號」進行調查的請求未獲中方批准。

海纜系統是網路的重要支柱。施工示意圖。（資料照）

英國主導歐洲10國啟動「北歐看守」 保護海纜

此外去年12月27日，芬蘭因愛沙尼亞2號海底電纜（Estlink 2）遭破壞，扣押了一艘疑似俄羅斯「影子艦隊」的船隻，對此北約秘書長回應，將加強在波羅的海的軍事力量。

不只台灣，各國都會出現海底電纜遭到破壞問題，根據數據顯示，全球每年約有200條海底電纜因各種原因被切斷或中斷。由於是在光纖外包覆絕緣材質鋪設在海底深處，所以並不如鋼筋水泥般堅固，遇到地震、颱風等導致海象變化都會影響海纜的壽命與使用，除此之外拖網漁船、抽砂船、船錨等也都會影響到海底電纜。

在美國，美國海軍前情報官哈金斯（Jeff Huggins）就指出，海底電纜的脆弱，對於美國國家安全和全球商業帶來的危險。

海纜可以說是戰爭最前線，美國在2020年4月發起維護5G安全的「乾淨網路」計畫，並於同年8月將範圍擴大涵蓋各種電信服務、應用程式市集（App Store）、雲端儲存、海底電纜等廣義通訊服務範疇。

在歐洲，英國2021年3月宣佈要打造防護海底電纜的「監視船」，據了解，這個沿海巡邏船，配有15名船員、收集數據用的感測器以及自主水下無人機，主要任務除了保護英國的海底電纜以及天然氣管線之外，也能支援其他包含在北極等地的防禦性任務。

此外由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF），1月初啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，在波羅的海、英吉利海峽等戰略關鍵水域，透過人工智慧（AI），在不需投入龐大資源的情況下，監測大面積海域，並執行威脅預警通報。

根據數據顯示，全球每年約有200條海底電纜因各種原因被切斷或中斷。示意圖（法新資料照）

中國為切斷海纜 申請專利

類似的合作還有「四方電纜連結與韌性夥伴關係」（Quad Partnership for Cable Connectivity and Resilience），由由澳洲、印度、日本和美國組成，透過強化基礎設施開發、保護措施方面的協調與合作，強化各自監測、保護和修復關鍵基礎設施的能力。

此次基隆港外海的國際海纜遭破壞，續網友也挖出，中國先前曾申請專利「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」（CN111203499A），並批中國為了切斷海底通訊電纜還特別申請專利。

海底電纜可以說是現代全球通訊的命脈，牽一髮而動全身。示意圖（埃菲社資料照）

杜奕瑾建議 自動偵測刻意在海纜上反覆運行船隻

PTT「創世神」杜奕瑾就撰文建議，除了增強海巡、發展韌性網路，還有4點可以實施，包括「未來在海纜部署、要利用地形，比如走可以保護的海溝、或深水區域」、「自動偵測刻意在海纜上反覆運行船隻。不正常的途徑跟速度都是可以偵測得出來」、「拒絕多重國籍刻意隱藏路線的船艦靠岸」、「灰色戰爭納入海巡演習，國際合作、在有事故發生要能第一時間扣船檢查相關設備」等。

海底電纜可以說是現代全球通訊的命脈，牽一髮而動全身，海底電纜面臨的威脅不僅限於物理破壞，也包括監控與數據操控的風險，如何保護海底電纜成為各國必須解決的重大課題，也是國際社會需要共同努力保護的關鍵基礎設施。

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