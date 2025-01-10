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傳拜登政府將擴大AI晶片出口管制 輝達發聲了

2025/01/10 13:50

近日外媒報導揭露，拜登政府計劃在卸任前對AI晶片出口實施新限制，輝達週四（9日）做出回應。（彭博資料照）近日外媒報導揭露，拜登政府計劃在卸任前對AI晶片出口實施新限制，輝達週四（9日）做出回應。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）週四（9日）回應關於華府計劃對AI晶片出口實施新限制的報導，輝達聲明表示，即將卸任的總統拜登（Joe Biden）不應該透過在最後一刻制定政策，搶在繼任總統川普（Donald Trump）就職前先發制人，並強調此舉只會損害美國經濟。

《路透》報導，輝達副總裁芬克爾（Ned Finkle）透過電子郵件聲明表示，呼籲總統拜登不要搶在川普上任之前，制定1項只會損害美國經濟、讓美國倒退，並落入美國對手圈套的政策。

針對報導，美國商務部和白宮沒有立即回應。

《路透》上（12）月報導揭露美國商務部管制全球AI晶片出口，同時防止不良行為者取得這些晶片的計劃細節，這些限制的主要目的是阻止AI強化中國的軍事能力；《彭博》週四報導指出，華府可能很快將公佈新的出口管制規範，並補充，美國的一些對手將被阻止進口這些晶片，而全球多數國家則會面臨總運算能力的限制。

輝達的芬克爾表示，報導中提及的政策被偽裝成「反中行動」，並警告，針對國家運算能力設定上限的極端措施，將影響全球各地的電腦，並推動世界採取替代技術。芬克爾指出，拜登政府最後一刻推出的政策，將成為美國工業界和國際社會批評的遺產。

代表亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta等科技巨頭的資訊科技產業委員會（Information Technology Industry Council）則稱，這項政策將給美企海外銷售運算系統的能力任意施加限制，並將全球市場讓給競爭對手。

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