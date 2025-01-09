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網家私募價格每股40元 可望獲統一24.68億銀彈支援

2025/01/09 20:46

網家私募普通股發行價格為每股40元。圖左為董事長詹宏志、右為總經理張瑜珊。（資料照）網家私募普通股發行價格為每股40元。圖左為董事長詹宏志、右為總經理張瑜珊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）去年宣布引進統一（1216）為私募案應募人。網家今日重訊公告私募普通股發行價格為每股40元，私募股數為6169.4萬股，意謂統一將花24.68億元取得網家30%股權，而後將成最大法人股東。

網家近年營運狀況走軟，董事長詹宏志去年於股臨會中表示，私募計畫是為因應電商產業競爭環境的新變局，有必要充實營運資金，並引進統一挹注銀彈。只不過，目前市場仍不清楚統一、網家實際的合作與布局，詹宏志日前指出，首要任務是完成增資，後續規劃待推進。

詹宏志說，網家因資源相對少，在價格競爭上備感壓力，這塊電商已漸成紅海；不過因台灣電商佔總體零售比例還不算高，未來有望持續提升，對產業是好消息，網家會持續調整體質，在營業額提升、維持毛利率的平衡下努力，期望努力能持續發酵。

詹宏志也表示，未來統一取得2席董事，會在董事會共同執行公司治理任務，董事有任何構想也會通過董事會進行，目前業務單位還是各自獨立，尚無討論經營權、經營團隊與營運策略變動。

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