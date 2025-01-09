詩肯去年營收22.89億元 台灣市場微增近1％

詩肯2024年全年營收22.89億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2024年12月營收2.24億元，年減0.15%，台灣本業受惠於農曆年前的家具汰舊換新潮加持，營收達1.54億元，年增14.08%。

詩肯2024年全年營收達22.89億元，年減2.85%，其中台灣本業全年營收15.39億元，仍有近1%的微幅成長，全年營收衰退主要是受到新加坡NOVA影響所致。

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詩肯表示，12月的傳統旺季拉高基期，但台灣本業營收1.54億元，年增14.08%，反映在央行多波打房下，剛性需求仍足以支撐家具市場維持強勁成長動能。轉投資新加坡NOVA則因當地通膨嚴峻影響消費意願，營收僅7035萬元，年減21.56%。

詩肯表示，去年上半年房市過熱後，央行祭出打房措施，在銀行端緊縮銀根下，今年交易量恐不及去年，主要由自住的剛性需求支撐，價格可能也會有微幅修正，整體市場仍會維持平穩，對家具產業來說並不是壞消息。

詩肯也說，新加坡NOVA營運在經歷去年的艱困後，今年應能觸底反彈，整體營運較去年進一步提升。

詩肯今年規劃再創新品牌，增添營運動能，截至去年底，全台門市為86店，今年持續展店，尋找適合的商圈與店點開出新門市。

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