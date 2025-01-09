聖暉*營收創新三高 2024年全年營收破300億元

聖暉*2024年全年營收突破300億元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今日公布2024年12月營收36.8億元，月增18％、年增55％，續創歷年單月新高。

聖暉*2024年第四季營收達95億元，季增25％、年增43％，也創歷年單季新高；2024年全年營收突破3百億元里程碑，達302.5億元、年增21％，創歷年新高記錄。

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聖暉*受惠集團深耕多產業、多區域及多工種策略有成，半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，帶動去年下半年無塵室及機電整合工程施作進度認列增長，尤以台灣、東南亞地區訂單認列成長最為顯著，推升聖暉* 12月、第四季及全年營收締造歷史新高。

展望營運，聖暉*持積極樂觀看法，以目前在手訂單來看，整體訂單能見度已達2026年，未來將持續靈活應對各產業與多區域專案需求，保持良好營運動能。此外，聖暉*擴大海外市場業務動能，佈局大亞洲區目標，並看好東南亞地區需求熱度延續，力求在業務版圖擴展，致力開創更多成長契機。

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