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台股連2日下跌 金管會：FED降息放緩 亞股跌多漲少

2025/01/09 18:21

金管會指出，美國聯準會考慮放慢降息的腳步，造成亞股跌多漲少。（資料照）金管會指出，美國聯準會考慮放慢降息的腳步，造成亞股跌多漲少。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股連2日下跌，今天重挫逾300點。金管會指出，主要原因是美國聯準會（FED）考慮放慢降息的腳步，造成亞股跌多漲少。

根據統計，1月8日美股4大指數漲跌幅介於-0.96％至0.25％；台股1月9日收盤指數2萬3081.13 點，下跌326.2點，跌幅1.39％，成交量3819.11億元，外資賣超273.67億元。同時段韓國漲0.14％，香港漲0.05％，上海跌0.19％，新加坡跌0.47％，日本跌1.23％。

今年截至1月8日止，台股上漲1.62%，韓國漲幅5.07%、新加坡漲幅2.62%、日本漲幅0.22%，美國道瓊漲幅0.21%。至於上海跌幅3.63%、香港跌幅3.89%、深圳跌幅4.51%。

台股集中市場日均成交量約3900.74億元，相較去年同期增加36.70%。截至1月8日，信用交易的整戶擔保維持率為168.78％。

黃厚銘強調，台股基本面尚稱穩健。截至2024年底，台股本益比21.29倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.46％，國內上市櫃公司截至2024年11月底累計營收約39.46兆元，累計營收金額較2023年同期增加11.98％，為歷年同期最高。

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