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陽明2024年12月營收月減年增 全年營收年增58.38％

2025/01/09 18:02

陽明2024全年營收年增58.38%。（陽明提供）陽明2024全年營收年增58.38%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕因歐美各長線運價漲跌互見，陽明2024年12月單月營收172.48億元，較11月營收差異不大，僅減少2.3億元，減幅為1.31%，年增幅為62.02%，2024年全年累計營收2229.5億元，年增58.38%。

有關美東碼頭罷工議題，陽明表示，經勞資雙方積極協商後，已於1月8日聯合聲明中宣布達成新的ILA-USMX主合約臨時協議，並避免1月15日罷工風險；該協議保障了勞方目前的就業機會，並透過建立執行新技術的框架可望創造更多就業機會，同時實現港口現代化。

陽明表示，2024年12月歐元區製造業活動持續萎縮，顯示歐洲整體經濟壓力沉重；美國製造業雖處於緊縮，但新訂單及生產指數增加提振製造業景氣；中國受益於兩新政策（設備更新、以舊換新），消費市場支撐內需，製造業仍維持擴張。展望全球經濟發展，隨著通膨緩解，全球已經普遍進入降息周期，但貿易衝突及保護主義、地緣政治緊張局勢等重大挑戰仍存。

航運市場方面，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至2024年12月30日全球僅0.6%，約17.4萬TEUS，貨櫃船屬於純閒置狀態，代表貨櫃船隊已被充分使用。隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6.1%，需求成長為2.5%。

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