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央行蛇年套幣熱銷 首日開賣已銷售8成

2025/01/09 17:28

央行蛇年套幣熱銷。（記者陳梅英攝）央行蛇年套幣熱銷。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行委託台灣銀行銷售的蛇年生肖套幣，限量8萬套，今日開放臨櫃購買。央行統計，臨櫃加上網路預購數量，蛇年套幣迄今已售出逾6.4萬套，銷售率達8成，有興趣民眾可要加快手腳，以免向隅。

央行發行局局長鄧延達指出，今年網路預購相當熱絡，因應民眾需求，央行內部也評估明年網路配銷套數增加。

央行生肖套幣今年已經進入第三輪，蛇年生肖套幣限量8萬套，較去年減少1萬套，網路預購與臨櫃銷售各4萬套。

其中，網路預購從12月20日起至26日截止，鄧延達說，今年網購登記人數2.9萬、共8.4萬套，熱度超過預期，抽籤後，最後繳款率83.4%，售出3萬3300套。

今日臨櫃銷售第一日，一大早就有人冒著冷風在台銀大樓前排隊，根據央行統計，全台台銀銷售總量也達3萬1千套。

鄧延達指出，過往生肖套幣最熱銷莫過於龍、虎、馬三個生肖，今年蛇年以靈蛇概念出發，象徵金融市場面臨諸多不定因素需要有靈蛇、靈活身手應變。同時央行求新求變，今年改變外包裝，材質走簡約環保路線，也獲得許多收藏迷認同。

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