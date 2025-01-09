巨大董事長劉湧昌：川普不是毒蛇猛獸 沒那麼悲觀

巨大董事長劉湧昌（左）表示，川普不是毒蛇猛獸，「我沒有那麼悲觀」。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕「川普2.0」關稅風暴來勢洶洶，自行車大廠巨大（9921）董事長劉湧昌表示，川普不是毒蛇猛獸，旁邊又有絶頂的天才馬斯克，要出什麼招很難預測，但戰爭應該會少很多，「我沒有那麼悲觀」。

美國總統當選人川普喊出上任後，可能提高墨西哥、中國，甚至越南進口關稅，劉湧昌表示，美國不是巨大自行車最重要的市場，若川普真的對越南出招，巨大唯一的選擇就是去柬埔寨，但不會設廠，可能會跟友軍合作。

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巨大執行長劉素娟表示，川普的動作雲裡霧裡看不清，巨大會關注這件事，巨大在全球有8個自行車製造廠，且擁有一條龍價值鏈，時局會變，巨大會保持靈活彈性，統合全球生產基地，反應的速度會比同業快。

劉湧昌說，巨大越南廠兩、三年前已經開始佈建，目前已經出貨了，並生產車架支援匈牙利廠，預估越南廠今年產值可以翻3倍，只要年產能達25萬輛，會再啟動新廠建置計劃，巨大已在越南平陽省買了10萬平方公尺的土地。

另外，川普也喊出對輸美商品全面加徵10%關稅，劉湧昌說，自行車出口至美國平均關稅為5.5~11%，增加10%是nothing（微不足道的事），汽車進口關稅隨便就40-50%，頂多是少賺，沒什麼大不了的，營運不會受影響。

有分析師認為，川普上任為了打貿易戰，美元會貶，劉湧昌說，「你出招，對手也會有招」，美國企業放款利率高達7%，台灣只有3~4%，資金放到美國可賺至少2%的利差，過去1個月多數亞幣已貶值，今年6月以前美元仍會相對強勢。

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