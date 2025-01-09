泓德能源去年營收突破百億元 再創歷史新高

泓德能源去年營收突破百億。左為泓德能源集團董事長謝源一、右為總經理周仕昌。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今日公布去年12月營收18.96億元、月成長48.22%，累計去年營收101.25億元、年增幅73.41%，創下歷史新高紀錄。展望今年，泓德能源認為，隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。此外，泓德能源加速拓展國際版圖，專注於日本、澳洲與菲律賓再生能源市場，期待今年持續快速成長。

泓德能源指出，去年12月營收主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）貢獻約0.9億元，嘉義地區漁電共生案件（約119MW）依進度投入材料及工程等挹注營收約16.6億元；另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期帶來約0.3億元，屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦貢獻約0.9億元。

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泓德能源指出，未來營運以發電、儲能、售電三大核心業務為基石，結合AI智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案，全面強化綠電市場供應，而今年隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。此外，泓德能源穩固深耕台灣能源業務外，更加速拓展日本、澳洲與菲律賓再生能源的市場，期待國際版圖能夠順利開花結果。

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