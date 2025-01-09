晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

泓德能源去年營收突破百億元 再創歷史新高

2025/01/09 17:04

泓德能源去年營收突破百億。左為泓德能源集團董事長謝源一、右為總經理周仕昌。（資料照）泓德能源去年營收突破百億。左為泓德能源集團董事長謝源一、右為總經理周仕昌。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今日公布去年12月營收18.96億元、月成長48.22%，累計去年營收101.25億元、年增幅73.41%，創下歷史新高紀錄。展望今年，泓德能源認為，隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。此外，泓德能源加速拓展國際版圖，專注於日本、澳洲與菲律賓再生能源市場，期待今年持續快速成長。

泓德能源指出，去年12月營收主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）貢獻約0.9億元，嘉義地區漁電共生案件（約119MW）依進度投入材料及工程等挹注營收約16.6億元；另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期帶來約0.3億元，屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦貢獻約0.9億元。

泓德能源指出，未來營運以發電、儲能、售電三大核心業務為基石，結合AI智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案，全面強化綠電市場供應，而今年隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。此外，泓德能源穩固深耕台灣能源業務外，更加速拓展日本、澳洲與菲律賓再生能源的市場，期待國際版圖能夠順利開花結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財