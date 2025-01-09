創控12月與2024年營收雙雙創新高

創控2024年營收創新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕氣體分子污染物（AMC） 及揮發性有機化合（VOCs）監測系統設備廠創控（6909），公布去年12月營收達9991萬元，創單月歷史新高，年成長64.28％；2024年全年營收4.96億元，也創歷年新高紀錄，年成長21.99％。

創控表示，去年10月受颱風影響出貨排程，但都在年底前完成驗收，加上新產品開始出貨貢獻，帶動12月營收創單月歷史新高。半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域設備，出貨同步成長，以致去年營收連續7年創新高。

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創控指出，以應用面來看，半導體製程控管約占公司營收的8成、環境空氣監測約2成；以地區看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過7成。

創控表示，公司持續開發新產品，滿足半導體製程控管廠務端及製程設備微環境的AMC解決方案，客戶涵蓋國內外半導體廠及先進封裝測試廠，其中新產品半導體製程FOUP內微環境監測整合式解決方案FMS 2000、以IMS技術分析酸性、鹼性氣體的MiTAP M3分析儀已開始接單出貨。

創控初次申請股票上市IPO，已於2025年1月6日證交所上市審議委員審議通過。

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