世界先進12月營收增逾2成 2024年營收年增15.11％

世界先進2024年營收年增15.11％。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）受惠晶圓出貨量增加，今（9）日公佈自結2024年12月營收達43.03億元，月增24.49%、年增22.61%；第四季營收115.52億元，季減2.13％、年增19.42％；全年營收440.54億元、年增15.11％，歷史次高。

世界先進上季法說會預期，2024年第四季晶圓出貨量將季減約10%至12％之間，電源管理晶片（PMIC）需求穩健，平均銷售價格（ASP）季增3%～5％，整體毛利率略降至27%至29％，並將額外認列部分長約收入，約占營收的3%至4％。

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世界先進11月因供電系統設備異常，致使廠區電力中斷，影響當月營收降低到34.56億元，12月補出貨量，帶動營收顯著成長，第四季營收也符合市場預期。

展望今年，世界先進預估，今年半導體業將溫和成長，因全球的GDP跟2024年差不多，且充滿很多不確定性，包括川普上任後的關稅政策、301條款，美中地緣政治走勢將會影響全球經濟狀況，還有中國提振經濟的政策成效也待觀察。

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