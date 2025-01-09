晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中信金啟動「Top Gun計畫」 廣招7500人創歷年新高

2025/01/09 15:44

中信金今年將招聘7500人。（業者提供）中信金今年將招聘7500人。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控2025年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，今年將提供社會新鮮人600個職缺，包含銀行「儲備幹部」、「國際法金業務菁英計畫」，及台灣人壽的人才農場計畫、證券業務員菁英計畫，總計全年度將招募逾7500人，打造臺灣金融業最強戰隊。

中信金指出，今（2025）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，將依據重要職位訂定培育計畫，中信金控「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，MA計畫）本屆共開放10個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英，訴求兩年升任經理，至今已延攬並培育近900位人才。「MA計畫」收件至今年3月14日截止。

此外，中信金控2022年首創領先業界之三年期「國際法金業務菁英（International Relationship Manager, IRM）計畫」，培養具國際視野、未來經營跨境業務的人才。目前首屆IRM已派駐泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國等地，直接面對國際市場。

「法金儲備RM（Relationship Manager, RM）培訓計畫」，則提供系統化教育訓練與教練團制度；「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」透過階段性實戰歷練，逐步培養成法人金融作業流程規劃專家；個人金融部分，今年持續招募80位具潛力的新鮮人加入「儲備理財專員（Junior Financial Advisor, JFA）計畫」，培育未來財富管理菁英；「儲備理財規劃師計畫（Financial Planner, FP）」預計招募20位潛力人才，是業界唯一以兩年半為期的個人專屬培訓模式。

金融科技方面，2023年成立臺中軟體開發中心，著重投入新興技術與應用服務，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會。

台灣人壽方面．自2023年起開辦保險人才農場計畫，提供3個月的訓練架構及輪調機制、專業證照補助制度，快速累積保險專業並發揮所長。今年因應保險業務發展，針對通路輔銷、核保審核、理賠審核及保服審核等領域擴大招募。

證券業務部份推出「徵證就是你」證券業務員菁英計畫，規劃完整職前訓練，培養業務實戰能力，邀請具證券商業務員資格的應試者加入。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財