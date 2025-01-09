中信金啟動「Top Gun計畫」 廣招7500人創歷年新高

中信金今年將招聘7500人。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控2025年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，今年將提供社會新鮮人600個職缺，包含銀行「儲備幹部」、「國際法金業務菁英計畫」，及台灣人壽的人才農場計畫、證券業務員菁英計畫，總計全年度將招募逾7500人，打造臺灣金融業最強戰隊。

中信金指出，今（2025）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，將依據重要職位訂定培育計畫，中信金控「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，MA計畫）本屆共開放10個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英，訴求兩年升任經理，至今已延攬並培育近900位人才。「MA計畫」收件至今年3月14日截止。

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此外，中信金控2022年首創領先業界之三年期「國際法金業務菁英（International Relationship Manager, IRM）計畫」，培養具國際視野、未來經營跨境業務的人才。目前首屆IRM已派駐泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國等地，直接面對國際市場。

「法金儲備RM（Relationship Manager, RM）培訓計畫」，則提供系統化教育訓練與教練團制度；「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」透過階段性實戰歷練，逐步培養成法人金融作業流程規劃專家；個人金融部分，今年持續招募80位具潛力的新鮮人加入「儲備理財專員（Junior Financial Advisor, JFA）計畫」，培育未來財富管理菁英；「儲備理財規劃師計畫（Financial Planner, FP）」預計招募20位潛力人才，是業界唯一以兩年半為期的個人專屬培訓模式。

金融科技方面，2023年成立臺中軟體開發中心，著重投入新興技術與應用服務，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會。

台灣人壽方面．自2023年起開辦保險人才農場計畫，提供3個月的訓練架構及輪調機制、專業證照補助制度，快速累積保險專業並發揮所長。今年因應保險業務發展，針對通路輔銷、核保審核、理賠審核及保服審核等領域擴大招募。

證券業務部份推出「徵證就是你」證券業務員菁英計畫，規劃完整職前訓練，培養業務實戰能力，邀請具證券商業務員資格的應試者加入。

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