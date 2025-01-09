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中鋼2月盤價平盤開出 看好節後需求添柴火

2025/01/09 15:11

中鋼2月盤價以平盤開出。（中鋼提供）中鋼2月盤價以平盤開出。（中鋼提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）2月盤價以平盤開出，管理層今天表示，由於下游採購保守，庫存仍處調整階段，做此決定是為穩定客戶購料信心，同時續推多元配套方案，協助產業鏈爭取訂單，展望總體經濟維持溫和成長的態勢不變，市場於春節過後可望陸續釋出需求，加上新台幣貶值，也有助提升外銷報價競爭力。

中鋼觀察，全球製造業需求尚未全面改善，市場正在觀望川普新政對國際政經的影響，且歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩。由於內需市場表現相對穩定，科技業持續帶動出口與投資，終端市場高利率環境緩解，有助傳統產業逐漸擺脫谷底，整體經濟表現將更趨均衡。

經濟合作暨發展組織 （OECD）預估，2025年全球經濟成長率將達3.3%，維持穩健成長；台灣央行則預測國內今年經濟成長率為3.25%。從鋼鐵市場來看，中鋼觀察，台灣去年11月工業生產指數連續9個月正成長，其中基本金屬指數由負轉正，但因國際特定區域產能過剩與低價競爭影響，外銷訂單仍然低迷。

中鋼提到，目前鋼市受到淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，鐵礦砂與煤礦小幅下滑至每公噸90至100美元與190至200美元水準，且在人民幣貶值之下，中國熱軋期、現貨與出口報價同步走滑。

不過，由於中國官方定調今年將擴大經濟刺激政策，同時加大貨幣政策調控強度，推動新一輪、大規模的設備更新與消費品以舊換新，有助支撐鋼需，中國1月上旬鋼材社會庫存降至766.63萬噸，維持近5年低檔，供給面仍相對緊縮。寶武2月平板類產品以平高盤開出，連續3個月維持平盤以上，顯示鋼市前景持穩。

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