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名師解盤》容逸燊：封關賣壓恐提前出籠 操作重視行情延續性

2025/01/09 14:51

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市今天下跌326點，成交量3800億，一舉跌破週一跳高開盤價，所以這週週線已經成為較長的上影線拉回，週一是受台積電大漲過1100元的激勵，目前台積電仍然穩在1100元之上，但其他中小型股今天跌幅相對來得重，OTC也下跌超過2%，機器人概念股主要受3019亞光出關之後跌停，美股機器人相關股也拉回，所以今天機器人、工具機都有明顯回檔。

另外美東罷工狀況解決，長榮、陽明跌幅都接近7%，也導致持有長榮較多的ETF今天也呈現爆量下殺狀況，包含00940、00919、00918持股最大都是長榮，今天都是呈現帶量往下走弱大跌狀況，自然也引發其他盤中中小型股連鎖賣壓，看到農曆封關之前，剩不到10個交易日，今天已經有首批封關賣壓先出籠了，未來持續觀察，23000點能不能守住，如果未來幾天，沒有辦法守住23000點的話，心態面會有假突破，在23800點假突破，指數往回多方套牢，將會比較深一些。

下週即將是台積電法說，以及黃仁勳將來台，對於多頭來說，會有比較正面的訊息，只是短線受國際因素影響，包含川普可能上任後，會有一連串關稅措施，以及對於其他地緣政治方面風險，都相對加大，昨天美股震盪，但10年債利率再走高，接近4.7%，如果未來殖利率再偏高檔，也會對高估值科技股比較不利，近期看起來川普上任之前，盤面上訊息比較偏空，今年封關是在川普上任過後，所以封關賣壓可能會提前出籠。

目前台股較為強勢族群，集中在台積電、聯發科上，台積電這週五將公布去年12月營收，預期表現不錯，應該可以讓指數些微止穩，聯發科跟輝達合作要推出個人使用的AI PC，可能今天5月就有初步的商品，所以建議大家，操作上往今年趨勢比較延續的股票，包含AI週邊，機器人相關族群，會比較有行情延續性，目前指數必須要先守穩在月線之上，中小型股看起來輪動速度比較快，封關前比較形成短線行情，操作上建議當天熱門股票過度追逐的話，建議短線去停利、停損動作。

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