一銀統籌主辦京元電168億元聯貸 超額認購近1倍

第一銀行統籌主辦京元電168億元聯貸，由第一銀行董事長邱月琴（左）與京元電子董事長李金恭（右）代表簽約。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦國內IC測試大廠京元電新台幣168億元聯貸，今（9）日完成簽約，該聯貸獲得17家金融機構支持，認參總金額達277億元，超額認貸近1倍，不到2個月即募集完成。

一銀積極將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，此次聯貸案依京元電永續報告書所列包含溫室氣體排放密集度、廢棄物回收再利用、取水密集度等指標表現，評估指標達成情形，給予相應之減碼，鼓勵企業遵循永續發展原則，支持京元電永續經營。

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京元電為國際級半導體測試廠，持續進行資本投資維持競爭優勢，並因應人工智慧（AI）高速運算時代各類應用的擴大，致力發展AI、高效能運算（HPC）、車用（Automotive）、物聯網（IOT）等應用領域之測試服務，在AI強勁需求帶動及產業需求回溫下挹注成長動能，加上不斷投入研發高頻測試、生產效率解決方案，以及提升自製測試設備比例等，持續創造競爭優勢；隨AI晶片快速發展，京元電作為AI供應鏈重要一員，在國際晶片大廠增加對高階測試服務需求下，將為京元電注入中長期營收、獲利成長之驅動力。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，穩居市場領導地位，繼2024年12月擔任國內首例離岸風電國家融資保證額度管理銀行的國泰風能聯貸簽約後，2025年開春即有橫跨東協、美國及台灣市場聯貸，其中，具社會正義、公益性的新北市公辦都更百億元案即將簽約。

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