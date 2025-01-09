桃園市公益出租人逐年成長 每戶平均減稅4259元

桃園市透過包租代管措施，累計完成逾4萬件租賃媒合，公益出租人亦逐年增加。（住宅處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕鼓勵投入愛心房東行列，桃園市自2018年起實施「桃園市社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」，截至去年11月底，桃園市已建置社會住宅4374戶，透過包租代管完成逾4萬件租賃媒合，件數居6都之首，2023年公益出租人每戶平均減免4259元、社會住宅包租代管每戶平均減免5095元。

「桃園市社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」適用於社會住宅、社宅包租代管、公益出租人等，地方稅務局長姚世昌表示，為鼓勵房東出租房屋給弱勢族群，桃園市提供房東地價稅與房屋稅減免優惠，此外，綜合所得稅也有提供免稅優惠每屋每月租金收入最高1萬5000元。

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地稅局統計，截至去年11月底，桃園市已建社會住宅4374戶，透過包租代管措施，累計完成逾4萬件租賃媒合，成效居6都之首；2023年公益出租人每戶平均減免4259元，社會住宅包租代管每戶平均減免5095元。

從地方稅減免戶數顯示，桃園市公益出租人戶數逐年成長，2021年房屋稅減免戶數1萬7590戶、地價稅1萬5769戶，2022年房屋稅減免戶數1萬7562戶、地價稅1萬8354戶，2023年房屋稅減免2萬5627戶、地價稅2萬1536戶。

姚世昌表示，現行政策執行範疇依據中央之規範，地方稅務機關則負責確保配套措施落實，隨著申請案件逐年增加，以及因應300億中央擴大租金補貼計畫，桃園市租金補貼申請件數已激增至9萬多件，主要受惠者為青年學子與一般勞工，申請門檻降低且補貼金額提高，為加速作業流程，地稅局除提供一站式服務並導入數位化流程，全年節省超過680小時退稅處理時間，自2023年12月起，透過住宅處撥款增聘6名委外人力協助，加速退稅進度，將持續透過宣導與跨局處合作簡化流程。

市長張善政表示，現行租金補貼與租稅減免為中央推動的重要政策，地方政府的責任在於簡化程序，確保政策落實到位，而地稅局與住宅處打破局處間藩籬、相互協助的合作模式，有助提升政策執行效率。

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