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聯準會可能暫停降息！新台幣貶破32.9元、暫收32.92元

2025/01/09 12:24

聯準會可能暫停降息！新台幣貶破32.9元、暫收32.92元（記者陳梅英攝）聯準會可能暫停降息！新台幣貶破32.9元、暫收32.92元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會會議紀錄偏鷹加上川普加徵關稅議題籠罩，引發市場對於Fed可能暫停降息的擔憂，美債殖利率與美元雙雙上揚，新台幣兌美元匯率再度貶破32.9元價位，中午暫時收在32.92元、貶值3.7分，台北外匯經紀公司成交量7.85億美元。

聯準會12月會議紀錄顯示，數位官員擔心通膨減緩過程恐怕已減緩，幾乎所有與會者都認為通膨上行的風險已增加。然而，此時又傳出川普正在考慮上任後宣布進入「國家經濟緊急狀態」，作為對其他國家徵收關稅的法律依據，投資人擔心，川普的關稅、移民政策將會加劇通膨壓力。

受到聯準會會議紀錄偏鷹以及川普關稅政策兩大打擊，美股漲跌不一，台股則連兩日走跌，目前大盤指數下跌約百點。

由於美元指數重新站回109大關，新台幣匯價開盤不久即貶破32.9元價位，最低觸及32.925元，儘管出口商拋匯需求也漸次出籠，但仍不敵外資匯出。惟主要亞幣跌勢卻有收斂跡象，日圓、人民幣昨日觸底後，今日都有小幅反彈。

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