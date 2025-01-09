晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

史上新高！台彩春節加碼10.5億 大樂透加開480組100萬及800組10萬

2025/01/09 10:59

台彩今宣布春節加碼10.5億，創史上新高。 （記者鄭琪芳攝）台彩今宣布春節加碼10.5億，創史上新高。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕公益彩券史上最強的加碼活動來了！台灣彩券公司今宣布今年春節加碼10.5億元，其中大樂透加碼再升級，自1月24日起至2月12日止，連續20天每天開獎，除了100萬元「春節大紅包」組數由360組提高至480組外，更首度推出800組10萬元的「春節小紅包」獎項，總加碼金額5.6億元，加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」，等於買一張對3個獎項。

台彩總經理謝志宏今揭曉春節加碼活動內容，大樂透自1月24日起至2月12日連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，除了加碼480組100萬元「春節大紅包」獎項，今年還首度推出800組10萬元「春節小紅包」獎項。春節加碼期間內，「大樂透」每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（同一組球組先開出9個大紅包號碼，再從剩餘的40個號碼球開出1個小紅包獎號，大、小紅包為互不重複的獎號）。

謝志宏表示，只要對中任6個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總共會送出480組100萬元；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組，民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3個獎項，總加碼金額5.6億元。

台彩表示，活動期間若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若480組「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，唯「春節大紅包」獎號繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或至2月12日止。

另，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」加碼4.9億元，自1月24日至2月12日連續20天獎金加碼，是公益彩券自第4屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台彩表示，今年春節加碼總獎金高達10.5億元，創史上新高，且自1月24日起，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲，也將連續20天陪著民眾天天開獎到元宵，要讓民眾新春迎財神、加碼買彩券、讓好事發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財