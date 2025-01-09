史上新高！台彩春節加碼10.5億 大樂透加開480組100萬及800組10萬

台彩今宣布春節加碼10.5億，創史上新高。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕公益彩券史上最強的加碼活動來了！台灣彩券公司今宣布今年春節加碼10.5億元，其中大樂透加碼再升級，自1月24日起至2月12日止，連續20天每天開獎，除了100萬元「春節大紅包」組數由360組提高至480組外，更首度推出800組10萬元的「春節小紅包」獎項，總加碼金額5.6億元，加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」，等於買一張對3個獎項。

台彩總經理謝志宏今揭曉春節加碼活動內容，大樂透自1月24日起至2月12日連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，除了加碼480組100萬元「春節大紅包」獎項，今年還首度推出800組10萬元「春節小紅包」獎項。春節加碼期間內，「大樂透」每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（同一組球組先開出9個大紅包號碼，再從剩餘的40個號碼球開出1個小紅包獎號，大、小紅包為互不重複的獎號）。

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謝志宏表示，只要對中任6個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總共會送出480組100萬元；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組，民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3個獎項，總加碼金額5.6億元。

台彩表示，活動期間若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若480組「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，唯「春節大紅包」獎號繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或至2月12日止。

另，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」加碼4.9億元，自1月24日至2月12日連續20天獎金加碼，是公益彩券自第4屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台彩表示，今年春節加碼總獎金高達10.5億元，創史上新高，且自1月24日起，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲，也將連續20天陪著民眾天天開獎到元宵，要讓民眾新春迎財神、加碼買彩券、讓好事發生。

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