美燃料庫存「這因素」暴增！國際油價應聲下挫

國際油價週三（8日）收低。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美元走強，以及上週美國燃料庫存大幅增加，國際油價週三（8日）下跌。

紐約西德州中級原油2月交割價下跌93美分，或1.25%，收每桶73.32美元。

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布蘭特原油3月交割價下跌89美分，或1.16%，收每桶76.23美元。

能源機構Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）指出，過去幾週汽油和柴油庫存大幅增加，使油市承壓。他補充稱，隨著煉油廠不斷提高產量，燃料庫存也隨之增加。

根據美國能源資訊署（EIA）週三發布的數據，上週汽油庫存增加 630 萬桶，至 2.377 億桶，而路透調查的分析師預計為增加 150 萬桶。本週蒸餾油庫存增加 610 萬桶，至 1.289 億桶，預期為增加 60 萬桶。至於原油庫存則是減少 95.9萬桶，至 4.146 億桶，分析師預期減少18.4萬桶。

美元走強使得石油對其他貨幣持有者來說更加昂貴，對價格構成壓力。

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