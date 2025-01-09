傳台積電美廠正生產3種晶片 用於蘋果和超微產品

傳台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠正逐步提高產量。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體tomshardware報導，據彭博前專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠正逐步提高產量，最近開始生產一些用於客戶端PC的超微（AMD） Ryzen 9000系列處理器，以及用於智慧手錶的蘋果S9系統級封裝（SiP）的部分組件。​

採用台積電4奈米製造

如果資訊準確，那麼台積電位於美國的Fab 21目前正在生產至少三種晶片：用於iPhone 15和 iPhone 15 Plus智慧型手機的蘋果A16 Bionic系統單晶片、用於智慧手錶的蘋果S9 SiP中至少一種IC，以及AMD的Ryzen 9000系列CPU之一。所有上述處理器均採用台積電4奈米級（N4和N4P）技術製造。

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高燦鳴稱，台積電為AMD生產「Grand Rapids」CPU，AMD完全有可能使用一種以前未知的晶片來測試台積電位於亞利桑那州的 Fab 21。

台積電的Fab 21一期預計將於2025年上半年正式開始運營，高燦鳴報告稱，目前一期A期的所有工具均已安裝完畢，並正在用於製造晶片。目前，該工廠的產能為每月 10000片晶圓。

然而，他表示，1B階段「面臨工具瓶頸」。這並不一定意味著延遲，因為某些工具可能會較早安裝，而另一些工具可能會較晚安裝。

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