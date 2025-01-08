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台達電第4季業績創新高 2024營收歷年最強

2025/01/08 19:45

台達電去年營收4211.47億元，為歷年最佳表現。（記者方韋傑攝）台達電去年營收4211.47億元，為歷年最佳表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於去年第4季輝達（NVIDIA）AI伺服器電源與散熱產品拉貨動能強勁，加上蘋果iPhone 16 Pro新機的被動元件需求暢旺，12月營收攻上單月歷史次高，第4季營收同寫單季歷史新猷，2024全年營收優於歷年表現。

台達電去年12月營收387.39億元，月增5.7%、年增22.2%，當月4大業務範疇的營收比重分別為電源及零組件48%，基礎設施32%，自動化13%，交通7%；整體第4季營收1142.02億元，季增1.78%、年增14.2%；2024全年營收4211.47億元、年增4.97%。

台達電2025年除了既有事業力拚雙位數成長，同時全力衝刺AI相關業務，去年底加入 「OpenUSD聯盟（AOUSD）」，深化與輝達（NVIDIA）的夥伴關係，並攜手泰金寶-DR（9105）聚焦工業機器人、AI虛擬機台開發平台，也與台灣國內3大經銷商羅昇（8374）、友士、中和碁電續約，鎖定工廠自動化 （FA） 、機械自動化 （MA）、過程自動化 （PA）3大重點領域。

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