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台新金、新光金結合案 公平會放行通關！

2025/01/08 18:36

公平會放行台新金與新光金的「新新併」結合案。（本報合成／資料照）公平會放行台新金與新光金的「新新併」結合案。（本報合成／資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，經委員會決議，台新金（2887）與新光金（2888）的「新新併」結合案因2公司在銀行、人身保險、證券期貨等業務的市佔率總和未達15%，且市場競爭者多，2公司旗下事業不具顯著市場力，尚無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止其結合。

針對此案樣態，公平會說明，台新金、新光金旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具有水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面則有上、下游垂直關係，因此，本案兼具水平結合及垂直結合的型態。

在水平結合部分，公平會指出，台新金及新光金旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務的市場佔有率總和未達15%，結合對於市場集中度增加幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。

在垂直結合部分，公平會則認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金及新光金旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。

另，公平會說明，台新金擬透過吸收合併方式與新光金結合，並將更名「台新新光金融控股股份有限公司」，因營業額已達公平交易法規定之結合申報門檻；公平會為審理「新新併」，除徵詢主管機關金管會、及其他金融市場參與者的意見，並延長審查期間以進行競爭分析。

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