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中保科AI虛擬警衛 今年3月智慧城市展將首度亮相

2025/01/08 16:50

中保科技董事長林建涵（左5）、中保科副董事長林明昇（左4）一起率領六大重點團隊前進CES ， 旗下中保好生活團隊研發的G.Talk登上CES國際舞台。（中保科提供）中保科技董事長林建涵（左5）、中保科副董事長林明昇（左4）一起率領六大重點團隊前進CES ， 旗下中保好生活團隊研發的G.Talk登上CES國際舞台。（中保科提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為了掌握全球AI產業趨勢並與中保科技（9917）集團相關服務整合，擴展業務項目，由董事長林建涵率隊，參加2025國際消費電子展（CES），林建涵表示，最快今年三月由中保科打造的虛擬警衛也將於智慧城市展亮相，屆時也將是台灣首款智慧科技保全的AI虛擬警衛。

今年AI為CES應用主軸，中保科也已經提早研發新款AI虛擬警衛應用，這也將是台灣首款AI虛擬警衛服務，林建涵表示，這款虛擬警衛將提供四大特色，包括「監控與即時反應」、「智慧服務與便捷功能」、「多樣化的通報系統」、「AI智慧管理平台」。此舉將有效協助商辦大樓提升效率，並降低人力使用成本，預計最快將在今年三月智慧城市展曝光，推出相關應用。

林建涵說，透過CES展覽，看到很多跟中保科有非常高連接度的議題，也可從中學習，讓中保科在明後年有更大的進步空間；中保科長期致力於透過科技提升城市效率安全，帶給民眾美好的生活，近年來積極發展AI智慧城市，並聚焦智慧停車、智慧照護、智慧樓管社區物聯網技術的應用。

此外，中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成為台灣新創國家隊成員之一，共同參加2025 CES展出，中保科技也成為台灣科技保全業首度登上CES舞台，林建涵說，展出首日中保科G.Talk關注度相當高，超過三十組以上的國外客戶，甚至已經有兩家廠商，希望能夠合作，接受包裝品牌在美國上市銷售。

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