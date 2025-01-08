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工程師注意！馬斯克政府效率部缺人 5大職缺曝光

2025/01/08 14:08

馬斯克被川普任命為「政府效率部」共同部長。（法新社）馬斯克被川普任命為「政府效率部」共同部長。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）即將就任美國總統，而他早已委任科技富豪馬斯克（Elon Musk）與共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），共同領導新的政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE），值得注意的是，DOGE最近發表了徵才資訊，共有5大職缺，DOGE更強調，這是「極少數」的帶薪全職工作，有意者可以私訊應徵。

根據DOGE在X平台上刊出的訊息，截至1月初，該部門正在尋找人才，來填補軟體工程師、資訊安全工程師、人力資源、IT人員和財務這5大職缺。

DOGE指出，應徵人力資源、IT人員和財務的求職者，可以私訊DOGE帳號，來發送履歷和一些重點，解釋為何會對DOGE感興趣；而應徵軟體工程師和資訊安全工程師的求職者，則被要求私訊DOGE帳號，藉此展示出「卓越能力」的重點和電話號碼。

目前還不清楚DOGE員工詳細的薪資、規模或聘用期限。但在去年11月時，政府效率部發文稱，其正找尋「願意每週工作80多個小時的超高IQ人士」，馬斯克和拉馬斯瓦米將親自審查前1%的申請者。馬斯克後來轉發文章透露，稱該份工作的報酬為零。

DOGE是個諮詢機構，目的在精簡聯邦政府支出和放鬆監管上提出建議，並不是正式的美國聯邦政府部門。儘管DOGE正在積極招聘，但有關具體員工的詳細資訊仍然很少。

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