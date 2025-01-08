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遠端召喚功能釀事故 美國調查特斯拉260萬輛車

2025/01/08 11:50

美國國家公路交通安全管理局對特斯拉在美國的260萬輛車展開調查。（歐新社資料照）美國國家公路交通安全管理局對特斯拉在美國的260萬輛車展開調查。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週二（7日）表示，已對電動車大廠特斯拉（Tesla）在美國的260萬輛車展開調查，背後原因是有報告顯示，可以允許車主遠端移動車輛的功能涉及撞車事故。

《路透》報導，美國汽車監管機構先前已報告發生4起碰撞事故，其中包括2023年發生的致命事務，促使監管機構在10月對240萬輛搭載全自動輔助駕駛（FSD）的特斯拉電動車展開調查。

NHTSA表示，針對涉及特斯拉的4起事故報告，正在對特斯拉的「智慧召喚」（Actually Smart Summon）功能進行初步評估。

NHTSA提到，這些車輛在使用智慧召喚功能時，未能偵測到欄杆、柱子或停放的車輛，並有報告顯示，用戶無論是在可見視線範圍內，或是在放開手機應用程式按鈕的情況下，都沒有足夠的時間反應以停止車輛的移動。

智慧召喚功能在9月時正式推出，允許用戶使用智慧手機應用程式遠端將車輛移向自己或其他位置。在更新之前，過去的功能允許用戶將車輛前後移動移入或移出停車位。NHTSA正在針對這項功能進行初步評估，然後必須決定是否將這項調查更新為工程分析，然後才能尋求召回。

NHTSA表示，將評估智慧召喚功能的最高車速、在道路上的使用以及視線要求。這項調查也將涵蓋透過手機應用程式進行遠端操控、連線延遲的影響以及意外條件下的系統性能。

這項調查包括2016-2025年的Model S和X車型、2017-2025年的Model 3和2020-2025年的Model Y這些可以選擇搭載全自動輔助駕駛系統的車款。

週二收盤，特斯拉下跌逾4％。

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