晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

彰化代標30筆未釐清土地 社頭乙建底價不到14萬元

2025/01/07 18:22

彰化縣政府1月10日將公開代標30筆未能釐清權屬的土地，最便宜的一筆，總底價不到14萬元，比買1張國民ETF「元大台灣50」（0050）還便宜。（縣府提供）彰化縣政府1月10日將公開代標30筆未能釐清權屬的土地，最便宜的一筆，總底價不到14萬元，比買1張國民ETF「元大台灣50」（0050）還便宜。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於1月10日公開代標去（2024）年第3批地籍清理中未能釐清權屬的土地，目前公告期已進入最後階段，原計劃標售34筆土地，但因4筆有相關權利人提出正當理由，暫緩處理，最終僅剩30筆代標。

這當中，社頭鄉一筆乙種建築用地（俗稱「乙建」）的底價不到14萬元，比買一張國民ETF「元大台灣50」（0050）還便宜，是這次所有標售土地中底價最低的一筆，縣府地政處歡迎民眾踴躍參與投標。

這筆社頭鄉新厝段489地號的乙建土地位於鄉村區，面積483.55平方公尺，權利範圍僅48/3360，實際持分面積為6.91平方公尺，換算每坪價格約6萬5061元。該地雖無耕地375租約限制，但目前被建物占用，部分區域更作為道路使用。

不過，該筆土地去年已代標一次但未成功，這次是第2次標售，價格進一步調降，土地現況較為複雜，仍需投標者自行評估風險。

縣府代標地籍未能釐清土地，其中社頭鄉新厝段489地號的乙建土地，總底價不到14萬元，土地現況相對複雜，是民眾投標前要自行評估風險。（圖縣府提供）縣府代標地籍未能釐清土地，其中社頭鄉新厝段489地號的乙建土地，總底價不到14萬元，土地現況相對複雜，是民眾投標前要自行評估風險。（圖縣府提供）

縣府地政處表示，所有標售土地皆依現況辦理，土地上或地下的使用情形及應辦手續（含相關費用），以及占用部分需自行排除，概由得標人負責。縣府不提供瑕疵擔保，建議有興趣的民眾先至現場實地查看，得標後即以現況點交，投資者需自行評估可行性與風險。

本次標售的30筆土地從去年10月9日公告至今，公告期將於1月9日結束。開標日期訂於1月10日（週五）上午10點，地點在縣府1樓第1會議室，標單收件截至當日上午9點，請有意投標者務必注意最後投標單的時間，避免錯失良機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財