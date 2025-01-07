彰化代標30筆未釐清土地 社頭乙建底價不到14萬元

彰化縣政府1月10日將公開代標30筆未能釐清權屬的土地，最便宜的一筆，總底價不到14萬元，比買1張國民ETF「元大台灣50」（0050）還便宜。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於1月10日公開代標去（2024）年第3批地籍清理中未能釐清權屬的土地，目前公告期已進入最後階段，原計劃標售34筆土地，但因4筆有相關權利人提出正當理由，暫緩處理，最終僅剩30筆代標。

這當中，社頭鄉一筆乙種建築用地（俗稱「乙建」）的底價不到14萬元，比買一張國民ETF「元大台灣50」（0050）還便宜，是這次所有標售土地中底價最低的一筆，縣府地政處歡迎民眾踴躍參與投標。

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這筆社頭鄉新厝段489地號的乙建土地位於鄉村區，面積483.55平方公尺，權利範圍僅48/3360，實際持分面積為6.91平方公尺，換算每坪價格約6萬5061元。該地雖無耕地375租約限制，但目前被建物占用，部分區域更作為道路使用。

不過，該筆土地去年已代標一次但未成功，這次是第2次標售，價格進一步調降，土地現況較為複雜，仍需投標者自行評估風險。

縣府代標地籍未能釐清土地，其中社頭鄉新厝段489地號的乙建土地，總底價不到14萬元，土地現況相對複雜，是民眾投標前要自行評估風險。（圖縣府提供）

縣府地政處表示，所有標售土地皆依現況辦理，土地上或地下的使用情形及應辦手續（含相關費用），以及占用部分需自行排除，概由得標人負責。縣府不提供瑕疵擔保，建議有興趣的民眾先至現場實地查看，得標後即以現況點交，投資者需自行評估可行性與風險。

本次標售的30筆土地從去年10月9日公告至今，公告期將於1月9日結束。開標日期訂於1月10日（週五）上午10點，地點在縣府1樓第1會議室，標單收件截至當日上午9點，請有意投標者務必注意最後投標單的時間，避免錯失良機。

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