3奈米價格看漲 高盛調高台積電ADR目標價至254美元

高盛分析師Bruce Lu維持台積電ADR買入評級，目標價從248美元上調至254美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛分析師盧（Bruce Lu）維持台積電ADR買入評級，目標價從248美元上調至254美元。他指出，台積電將於1月16日召開法說會，預估26.8%先進製程主要受AI持續強勁動力支撐。

從2025年開始，3奈米和5奈米製程的價格將出現中高個位數的上漲，而晶圓上晶片的價格將上漲10%以上。

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在定價上漲的背景下，Lu預計台積電的毛利率將在2025年增長至59.3%，而2024年為56.1%。至於2025年第1季度，分析師目前預計季節性季度將強於正常水平，營收季減 2.2%（美元計算），而過去10年平均下降5%，毛利率維持不變。2024年第4季的水準為2025年第一季的58.9%。

盧指出，台積電上調長期指引的可能性很高。他表示，台積電可能會在即將召開的法說會上提高獲利前景和長期收入複合年增長率。他指出，這主要得益於領先節點以及人工智慧和高效能運算領域的持續強勢，而其他領先代工廠的競爭則較不激烈。

就盈利能力而言，台積電目前預計其長期毛利率將達到53%或更高，並且隨著3和5奈米製程，以及CoWoS於2025 年開始新的提高定價，台積電可能會提高長期毛利率毛利率目標為50%或以上的範圍。

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