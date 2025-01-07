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富采高值化應用插旗CES 車用Mini LED成焦點

2025/01/07 17:26

富采去年宣布「3+1長期發展策略」，車用顯示成為重點拓展領域。（富采提供）富采去年宣布「3+1長期發展策略」，車用顯示成為重點拓展領域。（富采提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED龍頭廠富采（3714）去年宣布「3+1長期發展策略」，積極拓展車用、先進顯示、智能感測以及新興領域，向下游提供智能光電整合技術，此次在母集團友達（2409）帶領之下首次進軍美國消費性電子展（CES），同時在TADA台灣汽車科技主題館展出顯示、照明、感測三領域的一站式車用解決方案，大秀車用智能光源的領先實力。

富采深耕車用光源多年，成為友達智慧座艙的重要供應夥伴，跳脫傳統架構設計，以優化的光源整合技術，將矩陣式Mini LED（次毫米發光二極體）顯示螢幕導入友達座艙系統，應用於車頭、車尾顯示，亮度達到5000尼特，優於有機發光二極體（OLED）的3000尼特。

富采表示，從亮度表現來看，Mini LED有利於人眼在強光環境之中清楚識別顯示畫面，高度符合光線多變的行車環境，再加上高對比度（10000：1）的優勢，使顯示效果更加生動豐富，增添畫面層次感，推動實現人機互動，大幅提升上路安全性，讓車外顯示應用更加靈活。

富采去年加入台灣先進車用技術發展協會（TADA），本次在美國消費性電子展插旗TADA主題館，展現集團一站式的車用技術解決方案，包含車外顯示器模組、車內中控台的全陣列區域調光車用面板等Mini LED產品，還有駕駛監控感測技術，涵蓋從磊晶、晶粒、封裝到模組的完整產品供應鏈，聚焦車用智能顯示與感測技術，滿足車載市場的多元需求，拓展全球市場版圖。

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