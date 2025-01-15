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LTN經濟通》AI浪潮 挑戰者已殺到輝達門前？

2025/01/15 07:08

人工智慧（AI）是近年熱門話題。（路透）人工智慧（AI）是近年熱門話題。（路透）

輝達是2024之星

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）是近年熱門話題，相關概念股股價也隨著這波熱潮水漲船高，隨著各大企業相繼投入更多的資源研發更先進技術，究竟誰才是領頭羊、最大贏家等評論也不斷湧現。

研究指出，包括製造設備、元件和軟體供應商，半導體製造商，以及晶片和AI軟體設計商在內的公司，總收入在這10年內將達到近1兆美元，其中又以輝達、台積電、博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）這4家公司占據這1兆美元的近一半、堪稱最大贏家。

說到AI大贏家，不免會想起輝達（NVIDIA）。在這波熱潮中，輝達與執行長黃仁勳的新聞隨處可見，尤其去年夏季，全台灣媒體與民眾，以及外媒，每天緊盯著黃仁勳的一舉移動，不管是吃飯、簽名、講台語，都可以恐佔媒體頭條。

輝達近幾年股價不斷狂飆，無疑是科技業界的超級明星，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）團隊更認為，輝達可望在2025年繼續擴大AI處理器的市占。

輝達近幾年股價不斷狂飆。（法新資料照）輝達近幾年股價不斷狂飆。（法新資料照）

博通強項在AI ASIC

究竟還有人可以從輝達手中分走一杯羹嗎？就在大家深陷在輝達之熱中，去年12月13日，博通發布了令人相當驚豔的財報，2024年第3季營收達140.6億美元，年增50%，其中受益AI XPU和乙太網路產品組合，推動博通AI營收達122億美元，年成長220%。

此外董事長陳福賜預期2027年AI ASIC需求達到600億美元到900億美元，消息一出使博通股價短短2個交易日暴衝18%，也激起市場對AI ASIC的想像。

ASIC是什麼？是突然橫空出世嗎？ASIC就是中文說的「特殊應用IC」，不同於通用的CPU（中央處理器）、GPU（圖型處理器），ASIC是針對特定應用所設計的晶片，在1980至1990年代曾盛行一時，但由於客製化設計的門檻高，隨後逐漸被通用型晶片取代。

不過現在隨著AI的阿展，愈來愈多的企業選擇研發自有AI ASIC，例如亞馬遜（Amazon）、微軟等，也讓市場意識到，客製化晶片的龐大機會。

外資預估，AI ASIC的市場規模，將從2024年的120億美元（約新台幣3955.2億元），到2027年成長至300億美元（約新台幣9888億元），年複合成長率34％。

博通董事長陳福賜預期2027年AI ASIC需求達到600億美元到900億美元。（路透資料照）博通董事長陳福賜預期2027年AI ASIC需求達到600億美元到900億美元。（路透資料照）

ASIC領域 博通已跑贏輝達  

派傑投資首席分析師庫瑪（Harsh Kumar）表示，博通在市場上的與眾不同之處在於，該公司為世界頂級科技公司製造非常昂貴的AI客製化晶片，並承諾幫助他們的行動速度提高20%至30%，能耗降低25%。

外媒數據顯示，自去年第2季末至年底，ASIC領域的博通、邁威爾科技（Marvell）搶了輝達風頭，分別跑贏約30%和50%。

投資專家喬恩史密斯 （Jon Smith） 指出，博通去年在美股已經一路走熱，過去1個月股價上漲54%，去年的漲幅達到118%，有華爾街投資專家認為，博通有機會接棒輝達，成為今年引領潮流的另類成長股。

研究指出，包括製造設備、元件和軟體供應商，半導體製造商，以及晶片和AI軟體設計商在內的公司，總收入在這10年內將達到近1兆美元。（示意圖，路透資料照）研究指出，包括製造設備、元件和軟體供應商，半導體製造商，以及晶片和AI軟體設計商在內的公司，總收入在這10年內將達到近1兆美元。（示意圖，路透資料照）

輝達GPU通用性強  ASIC屬小眾業務

另根據美銀1個調查指出，輝達目前是美國主動型基金經理人持有最廣泛的半導體個股，截至2024年12月，72%的基金經理人持有輝達，持有比率次高者為博通，達54.6%。

客製化晶片是否能跟上輝達1年1代產品推出節奏？後續仍有待觀察，且輝達每1代新產品的性能能帶顯著提升，而技術研究公司Tirias的首席分析師表示，與博通的AI晶片相比，輝達GPU的通用性更強，且更加用戶友好，可支援更廣泛的工作負載，客製化晶片相比輝達的通用晶片，還只是「小眾」業務。

另有1分析是，輝達在整體AI晶片市場的主導地位短期內難以撼動，不過輝達GPU代表「通用性」GPU，ASIC是「精準突破」。摩根士丹利先前1份報告認為，這兩種技術將「長期共存」，為不同需求場景提供最佳解決方案。

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