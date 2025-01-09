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LTN經濟通》美國百年百貨 黯然大舉熄燈？

2025/01/09 07:02

曾經紅極一時的百年老店「梅西百貨」（Macy's），近年來收掉許多店面。（法新社）曾經紅極一時的百年老店「梅西百貨」（Macy's），近年來收掉許多店面。（法新社）

梅西百貨大規模關店

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕線上購物的方便特性成為美國消費趨勢，面臨消費型態丕變，美國零售業者正以史上最快速度關閉實體門市，曾經紅極一時的百年老店「梅西百貨」（Macy's）也不敵這股洪流，近年來收掉許多店面，更在2024年耶誕假期前夕宣布，將在2025年1月底前關閉全美65家門市，比原先預測的50家還要多，而這只是剛開始，梅西百貨將在2027年初前收掉150家門市，這是其「大膽新篇章」（A Bold New Chapter）轉型戰略計劃一部分，梅西百貨的舉動，無不道盡了產業興衰。

梅西百貨的歷史可以追溯至1858年，當時美國商人梅西（Rowland Hussey Macy）在紐約市曼哈頓開設了第一家名為「R.H. Macy & Co.」的零售商店，專門販售乾貨，儘管初期經營幾經波折，但梅西以創新的行銷策略和顧客服務，贏得了消費者的青睞。

作為美國歷史最悠久、規模最大的百貨公司之一，梅西百貨開創了現今百貨公司的多個組成部分，被認為對零售業做出了多項重大貢獻，如首創了百貨公司固定價格，不和消費者討價還價的策略，這在當時十分少見，再來還有現場裁剪縫紉等客製化服裝業務、販售飲食，以及精緻的櫥窗展示等。梅西百貨也是最早在報紙廣告上刊登商品價格，並在顧客對購買不滿意時提供退款保證的公司之一。

梅西百貨每年還會舉行美國獨立日煙火秀，以及感恩節大遊行，這些活動逐漸成為全美家喻戶曉的年度盛事，使梅西百貨在美國零售和文化領域上占據了主導地位。

梅西百貨舉行的感恩節大遊行，是全美家喻戶曉的年度盛事。（美聯社）梅西百貨舉行的感恩節大遊行，是全美家喻戶曉的年度盛事。（美聯社）

極盛時逾千家 去年底剩521家

梅西百貨在1980年代中期出現一系列經營失誤，包含一次不成功的槓桿收購，由於負債累累，最終被迫落入破產保護的地步，到了1994年，梅西百貨被美國聯合百貨公司（Federated Department Stores）收購納入旗下，而聯合百貨後來統一品牌名稱，開始將旗下的品牌陸續更名為梅西百貨，包含2005年併購來的梅氏百貨（The May Department Stores Company），聯合百貨也更名成「梅西百貨公司」（Macy's, Inc.），自此梅西百貨成為美國零售業的巨頭之一，。

只是梅西百貨和其他美國零售業者一樣，在近年不敵亞馬遜（Amazon）等電子商務平台，這些電商所推出的服務，如線上訂貨、離線取貨和送貨到府等，讓傳統零售店面更難吸引顧客上門，現在美國消費者親自去購物中心消費的類型和次數，都與以往大為不同，越來越少人會經常逛購物中心、百貨公司、大型超市或服飾店等商場。

梅西百貨盛況時共有破千家分店，但之後逐年減少，以最近10年來說，2014年時還有700多家，但2024年11月時僅剩521家。

梅西百貨2024年2月宣布了「大膽新篇章」戰略計劃，希望能更有效率地分配資源，將在未來3年內（意即2027年初之前）關閉150家業績欠佳的分店，其執行長斯普林（Tony Spring）坦言：「我們有一些分店生產力低或利潤不高，我們必須解決這個問題。」

斯普林強調，關閉的150家分店面積，占全部梅西百貨總面積的25%，可是在銷售額中卻占不到10%，「它們的生產力低下，我們必須集中精力，確保我們擁有最好的商店，而不是最多的商店」。

梅西百貨將在未來3年內（意即2027年初之前）關閉150家業績欠佳的分店。（法新社）梅西百貨將在未來3年內（意即2027年初之前）關閉150家業績欠佳的分店。（法新社）

實體購物中心 走向兩極化

《CNBC》報導指出，梅西百貨關店潮將對美國各地的購物中心與社區帶來深遠影響，程度甚至可能出乎消費者的意料。隨著線上購物的增長和人口結構的轉變，一些小城鎮和地區的人口和消費力，已無法支撐這類購物中心。惠譽（Fitch Ratings）資深經理威默（Chris Wimmer）指出，此舉將加速那些「已不再需要存在的低品質購物中心」的消亡。同時，對於位置優越且財務穩健的購物中心業主來說，這是重新塑造購物中心的良機，讓其變得更具活力與吸引力。

梅西百貨手中握有大量不動產，主要來自其大多數旗艦分店的不動產產權，這源自於早期購物中心業主為了吸引顧客和店家進駐所釋出的利多，然而，隨著梅西百貨關店、賣地的進行，這些地方可能被改建為更符合當地需求的新設施，如醫療大樓、退休社區或超市等。

但威默也說，一些位於偏僻地區的梅西百貨分店，可能會更難再開發，甚至會成為購物中心衰敗的關鍵，認為若沒人願意投資拆除，那麼它們可能最終會變成廢墟。

研調機構Coresight Research研究副總監庫馬爾（Anand Kumar）指出，美國購物中心正呈現「兩極分化」趨勢，實力雄厚的購物中心，吸引了更多的零售商與消費者，但實力較弱的購物中心，則是變得更沒人氣，他預期這一趨勢將持續至2030年。屆時，頂級購物中心將吸引更多的購物消費，而較弱勢的購物中心，將被迫關閉或轉型為非零售用途。

梅西百貨關店潮，將對美國各地的購物中心與社區帶來深遠影響。路透）梅西百貨關店潮，將對美國各地的購物中心與社區帶來深遠影響。路透）

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