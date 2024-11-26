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川普放話台股走跌 金管會：台股今年漲幅高於美日韓

2024/11/26 21:57

美國總統當選人川普揚言，上任後要對中國、墨西哥、加拿大加收關稅，台股終場下跌269點。金管會表示，將持續密切關注國際金融情勢變化。（資料照）美國總統當選人川普揚言，上任後要對中國、墨西哥、加拿大加收關稅，台股終場下跌269點。金管會表示，將持續密切關注國際金融情勢變化。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統當選人川普揚言，上任後要對中國、墨西哥、加拿大加收關稅，讓今日亞洲主要股市多走跌，台股終場以22678點作收，下跌269點。金管會表示，將持續密切關注國際金融情勢變化。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，美國當選人川普公布新財政部長當選人數，美股前一交易日、11月25日四大指數均漲，漲幅介於0.27%至0.99%。

但台股收盤指數2萬2678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量3092.61億元，外資賣超269.58億元。同時段香港漲0.28%，上海漲0.21%，新加坡跌0.27%，韓國跌0.58%，日本跌1.53%。

今年截至11月25日止，台股上漲27.98%，高於其他主要國家：日本漲幅15.89%、新加坡漲幅15.16%、香港漲幅12.34%、上海漲幅9.71%、深圳漲幅9.41%、韓國跌幅4.55%、美國道瓊漲幅18.70%，

以量能來看，台股集中市場日均成交量約4190.68億元，相較去年同期增加51.24%。截至11月25日，信用交易之整戶擔保維持率為170.63%。

就基本面來看，黃厚銘指出，台股今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，國內上市櫃公司截至10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高。

金管會表示，對國際金融情勢變化，將會持續密切關注。

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