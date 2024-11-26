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台積電「疾馳」擴增CoWoS產能 因應巨大供應瓶頸

2024/11/26 21:32

台積電的CoWoS先進封裝在人工智慧加速器的開發中發揮著至關重要的作用。（示意圖，路透）台積電的CoWoS先進封裝在人工智慧加速器的開發中發揮著至關重要的作用。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電的CoWoS先進封裝在人工智慧加速器的開發中發揮著至關重要的作用，該技術一直受到巨大需求。目前，台積電已按月擴大產能，儘管付出巨大努力，仍無法滿足市場需求。

wccftech報導，隨著市場的巨大需求開始吞噬整個供應鏈，台積電正「疾馳」（rushing）改善CoWoS生產。

有媒體指出，由於輝達Blackwell晶片的需求，台積電的CoWoS供應正面臨巨大瓶頸。台積電的供應不足，因為沒有其他競爭對手能夠充分複製該技術，因此企業別無選擇，只能向這家台灣巨頭下訂單。除輝達之外，蘋果、聯發科、Google、亞馬遜等公司都過於「急於」搶訂生產線，這導致台積電的需求激增，尤其是在本季。

據說台積電的CoWoS產能目前為每月3萬6000片，目標是在明年年底將這一數字提高到9萬片。鑑於台積電升級設施和建設新設施的工作仍按計劃進行，該公司的目標是到2026年將CoWoS產量提高到13萬片，這標誌著在短短一年內產量幾乎增加4倍。台積電也準備實施CoWoS價格上漲，以滿足龐大的需求。

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