揮軍台灣太空國際年會 鴻海、大眾控飛向宇宙

鴻海去年11月12日藉由共乘發射服務業者Exolaunch，在在美國加州范登堡太空基地4E太空綜合發射台（SLC- 4E）將企業實驗低軌衛星PEARL-1H、PEARL-1C使用SpaceX的獵鷹9號發射升空。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）、大眾控（3701）相繼宣布揮軍「2024年台灣太空國際年會（TASTI 2024），展現低軌衛星實力。鴻海自攜手EXOLAUNCH發射珍珠號立方衛星屆滿1年，將持續推廣衛星操作經驗；大眾控則由旗下工業電腦廠攸泰（6928）準執行長謝彥鵬率隊展示低軌衛星通訊相關創新和解決方案。

鴻海去年11月12日藉由共乘發射服務業者Exolaunch，在在美國加州范登堡太空基地4E太空綜合發射台（SLC- 4E）將企業實驗低軌衛星PEARL-1H、PEARL-1C使用SpaceX的獵鷹9號發射升空、送上軌道，並進一步透過今年第4季集團科技日（10月8日）活動，向外界分享珍珠號立方衛星在軌道上操作的經驗分享。

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鴻海指出，在立方衛星計畫中，實驗數據是一項極為重要的資產，累積和洞悉太空實驗數據有助於優化衛星的操控和設計，進而不斷強化鴻海的飛行履歷，包括衛星飛越地面站時，進行目標追蹤模式的穩定三軸控制，以及雙向通訊時應對都卜勒效應的頻率同步過程，還有真實太空環境實驗數據解析等。

大眾控旗下攸泰在全球海事產業面臨數位化轉型的趨勢下，致力提供先進的數位化解決方案。管理層指出，目前的營運實績包括幫助客戶提高營運效率和競爭力，產品範圍包括駕駛艙所需的顯示螢幕、海事電腦、衛星通訊設備，以及船隻運行中的偵測與運行任務管理設備等。

在衛星通訊發展方面，攸泰持續深化地面衛星裝置，以提供國內最具競爭力的衛星通訊終端系統整合與量產動能，目標持續扮演身為台灣低軌衛星國家代表隊在衛星通訊產業鏈上的推動角色，落實助力台灣衛星產業鏈實踐百分之百台灣研發與製造的承諾。

台灣太空國際年會為亞洲太空國際盛事，希望透過低軌通訊衛星技術，將世界各地無縫串接，促進全球訊息交流和技術共享，同時加強各國之間的太空合作。另外，活動更擴大納入產業博覽會（TASTI 2024 EXPO），邀請產學研機構聯合展出，展現我國太空科技量能，盛大推廣台灣太空相關科技能量，加速邁向國際市場。

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