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迎廣明年逐季成長 美國、大馬新廠陸續啟動

2024/11/26 19:30

迎廣今日舉辦法說會。（資料照）迎廣今日舉辦法說會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器供應鏈營運向上，機殼廠迎廣（6117）總經理黃國輝今日表示，明年迎廣台灣廠將擴產，加上美國廠首季啟動、馬來西亞廠第3季啟動，在產能擴張、AI伺服器需求提升下，明年營運有望逐季成長、並將優於今年；且1月起產能到位、就將出貨水冷產品。

迎廣今日舉辦法說會。該公司近期持續耕耘伺服器機殼、系統組裝業務，今年前3季伺服器營收比重達55%，顯著超越PC機殼的33%，法人預期，因需求提升、部分訂單遞延因素，迎廣第四季營收、獲利都將季增，並可預期明年伺服器、AI佔比都會持續提升，伺服器營收有望達6成、其中水冷則估佔1成。

明年輝達GB200等AI伺服器持續放量，展望後市，黃國輝指出，客戶已經啟動拉貨，明年第二季伺服器產業逐漸穩定，帶動營運穩定升溫，預期伺服器營收比重有望持續提升，不過仍審慎觀察川普上台後原物料價格、關稅等變化，整體營運維持審慎樂觀看法。

川普（DonaldTrump）將再次任美國總統，產業多在觀察後續影響，並持續完善產能布局，黃國輝也說，迎廣今年第二季啟動美國南加州建廠、明年首季就將啟動，馬來西亞最快則將在明年第三季完成，最初會是系統組裝業務，機構製造將在明年底至2026年啟動，主攻東協商機。

黃國輝也說，迎廣明年1月就將出貨水冷產品，單從營業額來看，AI伺服器營收比重高，尤其AI伺服器單價比通用型伺服器高出許多，迎廣與現有客戶都是機殼、系統組裝一條龍服務，看好未來GB200持續放量，目前已有在手訂單，傳統伺服器也多導入水冷，未來伺服器業務會持續成長。

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