富邦金經濟學家羅瑋：明年全球經濟重點在美國

富邦金控首席經濟學家羅瑋今表示，明年美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長。（富邦金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控首席經濟學家羅瑋今表示，明年全球經濟三大焦點趨勢分別為：美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長；美國政經政策牽動俄烏戰爭、中東局勢及國際貿易競合；以及Fed降息節奏則將主導市場資金動向。

羅瑋指出，川普上任後，為達成「讓美國再次偉大」目標，在完全掌控共和黨與國會參眾兩院的有利情勢下，預期將加速推動各項政經改革，創造專屬於自己的歷史定位，也因此將讓區域政治及國際貿易關係產生不同程度的變化，對美國及全球政經環境造成影響。

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羅瑋表示，美國經濟表現將連動2025年全球經濟成長，美國若未過度激進調整政經政策，隨主要央行陸續調降利率環境限制性程度，各國服務業活動持續擴張，終端需求回溫讓製造業開始回補庫存，將帶動生產重新成長。在此之下，全球經濟將呈現溫和成長。

其中，美國經濟可望保持韌性實現軟著陸；而美國的對外政策亦將牽動俄烏戰爭、中東局勢等區域地緣政治及貿易關係變化，川普可能施壓俄烏及中東談判，若俄烏戰爭停火並進入協商談判，有助提振歐洲景氣復甦及風險偏好。同時，隨美國陸續與部分國家達成經貿共識，產業庫存回補將有助提振亞洲出口國家貿易活動；中國景氣下行風險則可望受惠政府各項措施支撐而獲得控制；台灣因基期偏高經濟成長將較今年減慢。

展望2025年，羅瑋認為，仍需注意三大潛在風險，包括美國政治及景氣的不確定性、主要央行調降政策過於緩慢與彼此間的差異，以及資金將隨風險情緒變化快速轉移加大金融市場震盪。

隨著Fed啓動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現；經濟改善預期和央行寬鬆政策有助提振歐股、日股信心；新興市場表現則取決美國政經政策變化及市場投資氛圍。整體而言，明年資產配置仍是「股優於債」。

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