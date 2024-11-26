晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

打炒房效益發酵 10月房貸餘額年增率終止連16升

2024/11/26 19:09

10月房貸餘額年增率終止連16升。（示意圖，資料照）10月房貸餘額年增率終止連16升。（示意圖，資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打炒房威力持續發酵！根據中央銀行統計，10月房貸餘額10兆9292.69億元與建築貸款3兆4596.04億元，雙雙創下歷史新高。惟房貸餘額年增率11.07%、終止連16升；建築貸款餘額年增率也較9月下滑0.95個百分點至4.72%。

今年以來受惠於新青安優惠貸款以及景氣復甦、股市屢創新高帶來財富效果，房貸餘額年增率在去年5月觸底後，連16個月走揚，並於9月突破雙位數，房貸餘額單月暴增逾千億元，房市熱絡可見一般。

不過在多家行庫面臨銀行法第72-2條不動產限額規範，加上央行道德勸說國銀總量管制以及第七波房市管制上膛後，房市無論「量」、「價」都出現降溫跡象。

央行官員表示，若從交易量來看，六都買賣移轉棟數已經連續3個月下滑，大台北都會區中古屋房價也出現漲幅收斂情況。10月房貸餘額不僅年增幅度放緩，月增692億元，若排除2月農曆春節季節因素，也寫下2023年9月以來、14個月最低水準。

官員指出，這顯示財經部會陸續推出的健全房地產措施，成效逐步顯現；另外，10月颱風假多，也影響銀行的核貸作業往後遞延，房貸餘額增幅減速是否形成趨勢還要持續觀察一段時間。

10月建築貸款餘額3兆4596.04億元，雖然續創歷史新高，但年增率放緩至4.72%，較上月大減0.95個百分點，為近3個月新低。

官員說，建築貸款餘額近幾個月年增率略有上揚，主要是基期因素影響，若拉長時間來看，往下趨勢不變，這也意味建商對房市前景仍持觀望保守態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財