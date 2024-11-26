打炒房效益發酵 10月房貸餘額年增率終止連16升

10月房貸餘額年增率終止連16升。（示意圖，資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打炒房威力持續發酵！根據中央銀行統計，10月房貸餘額10兆9292.69億元與建築貸款3兆4596.04億元，雙雙創下歷史新高。惟房貸餘額年增率11.07%、終止連16升；建築貸款餘額年增率也較9月下滑0.95個百分點至4.72%。

今年以來受惠於新青安優惠貸款以及景氣復甦、股市屢創新高帶來財富效果，房貸餘額年增率在去年5月觸底後，連16個月走揚，並於9月突破雙位數，房貸餘額單月暴增逾千億元，房市熱絡可見一般。

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不過在多家行庫面臨銀行法第72-2條不動產限額規範，加上央行道德勸說國銀總量管制以及第七波房市管制上膛後，房市無論「量」、「價」都出現降溫跡象。

央行官員表示，若從交易量來看，六都買賣移轉棟數已經連續3個月下滑，大台北都會區中古屋房價也出現漲幅收斂情況。10月房貸餘額不僅年增幅度放緩，月增692億元，若排除2月農曆春節季節因素，也寫下2023年9月以來、14個月最低水準。

官員指出，這顯示財經部會陸續推出的健全房地產措施，成效逐步顯現；另外，10月颱風假多，也影響銀行的核貸作業往後遞延，房貸餘額增幅減速是否形成趨勢還要持續觀察一段時間。

10月建築貸款餘額3兆4596.04億元，雖然續創歷史新高，但年增率放緩至4.72%，較上月大減0.95個百分點，為近3個月新低。

官員說，建築貸款餘額近幾個月年增率略有上揚，主要是基期因素影響，若拉長時間來看，往下趨勢不變，這也意味建商對房市前景仍持觀望保守態度。

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