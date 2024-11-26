預售屋解約件數拉高 前10月逾900件、總額估近150億

即便今年預售屋解約近千件，但今年成交件數也超過萬件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕六都預售屋解約氛圍拉高，恐越賣越多。根據內政部實價網揭露資訊，去年7月1日預售屋解約即時申報上路後，至今全國已累積近1500件預售屋解約揭露資訊，又以高雄最多、超過340件。進一步彙整解約時間，超過6成是在今年。

根據內政部實價網，預售屋解約即時申報上路後，去年全國簽約且揭露的預售屋中，已被解約件數將近1千件，其中超過400件解約時間落在今年，倘若再加計今年簽約後又解約的件數近500件，光是前10月，全國預售屋解約時間點落在今年的件數就已逾900件，若以9月全國預售屋總價中位數1628萬元推估，截至目前為止解約時間落在今年的預售屋解約總額將近150億元。

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房市專家何世昌指出，由於7發爆發的銀行自發性限貸令風暴讓消費者擔憂未來貸款難以取得，9月打房又令市場信心遭受重擊，房價漲幅高、或投資比率高的縣市傳出退戶災情，如台中、高雄等地，先前受惠於台積電效應而帶動投機風氣，反悔退戶的情況較為常見。在這波退戶潮中，業者雖然可以收到違約金，但因買氣急凍、銷況急轉直下，也不見得能討到便宜。

預售屋解約 建商不見得討到便宜

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年解約件數增加主要是央行持續加碼信用管制，甚至從特定地區延伸到全國，幾乎一網打盡，再加上年中也限縮新青安資格，使不少買方無法如預期取得貸款成數，另一方面，平均地權條例對於私法人不得購置預售屋住宅供宿舍使用，也是部分案件面對無法經許可制同意的窘境，因此即便有部分在去年7月購入、可換約的產品，但也苦無轉手機會，只能忍痛解約。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然解約數字近千件，不過今年成交件數也超過萬件，比較起來比例相當的低，購買預售屋的人並沒有因為房貸政策與房市降溫有立即解約的必要性，而早些年買得因為取得成本低，也會想辦法湊齊房貸順利交屋。

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