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泓德能源估全年營收再創新高 澳日案場2025年開工

2024/11/26 16:26

泓德能源今日舉行法說會，左起星星電力總經理暨泓德能源資產管理處協理關婷怡、泓德能源總經理周仕昌、泓德能源財務長廖彥凱、泓德能源業務處協理吳俊儀。（業者提供）泓德能源今日舉行法說會，左起星星電力總經理暨泓德能源資產管理處協理關婷怡、泓德能源總經理周仕昌、泓德能源財務長廖彥凱、泓德能源業務處協理吳俊儀。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今日舉行法說會，總經理周仕昌表示，今年營收與獲利依然穩步成長，預估全年營收將再創新高，同時，澳洲與日本案場2025年正式開工，開發量逾3GW的海外案場也將挹注營收獲利。

泓德能源前三季營收60億元、年增98.7%，已超越去年全年營收58.3億元，每股盈餘（EPS）5.72元，高於去年同期EPS3.27元，前三季營收主要來自光電與儲能工程，周仕昌預期，2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。

此外，泓德能源旗下子公司星星電力，截至今年11月累計綠電簽約總合約度數達161億，2024年綠電轉供量預計可達9000萬度，2025年轉供量將有望突破3.3億度，星星電力認為，受法規與供應鏈目標推動影響，台灣綠電市場未來5年將持續供不應求，企業應及早部署以應對減碳需求。

至於海外市場方面，周仕昌也說，泓德能源在日本與澳洲再生能源市場布局成果豐碩，目標開發量逾3GW。澳洲方面，泓德於11月取得南澳長期合作電力零售商ZEN Energy 9.7%股權，將共同開發超過 1GW 光儲項目；日本方面，今年成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計容量73MW，將享20年日本政府補貼，預計2027年上線運作，而長期開發計畫還包括400MW光電案場，及2.6GW儲能設施，未來會持續深耕日本電力市場。

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